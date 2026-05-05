A estas alturas, hablar de “Jujutsu Kaisen” como uno de los grandes reyes del shonen oscuro suena casi a obviedad. Sin embargo, en plena fiebre por las maldiciones y los hechiceros, las listas de ventas en Japón acaban de sumar un nuevo contendiente dispuesto a disputarle el trono. Se trata de “Kagurabachi”, el manga de Takeru Hokazono que viene sonando cada vez más fuerte y que, con su volumen 11, se acerca peligrosamente a las cifras alcanzadas por el último tomo de “Jujutsu Kaisen Módulo” de Gege Akutami.

Vale precisar que “Kagurabachi” apunta a un público parecido al de “Jujutsu Kaisen”.

Y es que su trama se centra en Chihiro, un joven espadachín que empuña una katana mágica para vengar la muerte de su padre, en un mundo donde las armas forjadas con hechicería tienen un peso casi mítico y los enfrentamientos se resuelven con espectaculares coreografías de acción.

Así, los lectores pueden encontrar un tono oscuro, combates muy dinámicos y un protagonista marcado por la pérdida, elementos que claramente comparte con la historia de Yuji Itadori.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LAS VENTAS DE “KAGURABACHI” Y “JUJUTSU KAISEN”?

Según los datos de ventas que recoge CBR a partir de los listados de Shoseki, el volumen 11 de “Kagurabachi” se estrenó el pasado 1 de mayo del 2026 en Japón y se ubicó directamente como el segundo título más vendido del país, de la semana del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo.

Resulta que la única obra que lo superó fue el volumen 3 de “Jujutsu Kaisen Módulo”, la parte final del manga de Gege Akutami, mientras que el volumen 2 de la misma saga de “JJK” aparecía más abajo en el top 10.

De esta manera, “Kagurabachi” logró derrotar a pesos pesados como “Sakamoto Days”, “Blue Box” o “Ichi the Witch”.

¿QUÉ ROL JUEGA EL ANUNCIO DEL ANIME “KAGURABACHI”?

Sin dudas, el empujón definitivo para las ventas de “Kagurabachi” llegó con el anuncio oficial de una adaptación anime, programada para lanzarse en abril del 2027.

Y es que el volumen 11 salió al mercado justo después del estreno del tráiler y el título se disparó en los rankings de Shoseki hasta quedar pisándole los talones a “Jujutsu Kaisen Módulo”.

Cabe resaltar que, en este contexto, la campaña de marketing ha sido muy agresiva: se han visto carteles y vallas con los característicos peces dorados de la katana de Chihiro en varias ciudades del mundo.

¿PUEDE “KAGURABACHI” SUPERAR A “JUJUTSU KAISEN” EN VENTAS?

Hasta el momento, el panorama es optimista para la obra de Takeru Hokazono.

Lo cierto es que, si el anime funciona y mantiene el ritmo actual, “Kagurabachi” tiene posibilidades reales de recortar distancia con “Jujutsu Kaisen” en los próximos años.

Sea como sea, parece que solo el tiempo dirá si lo consigue...

El primer volumen del manga "Kagurabachi" establece las bases de la trama, presentando el pasado de Chihiro, la tragedia de su padre Kunishige y el inicio de su viaje por la ciudad en busca de la organización criminal Hishaku (Foto: Planeta Cómic)

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