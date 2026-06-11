The Culling Game aún no ha terminado, así que los fanáticos del universo “Jujutsu Kaisen” esperan con ansias la cuarta temporada para ver más batallas emocionantes y el desenlace del torneo a muerte organizado por el villano Kenjaku con el objetivo de recolectar una cantidad masiva de energía maldita y utilizarla para fusionar a toda la población de Japón con el hechicero Tengen, forzando una evolución artificial en la humanidad. Aunque los nuevos episodios del anime basado en el manga de Koyoharu Gotōge aún no tienen fecha de estreno, la franquicia continúa trabajando en otros proyectos.

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La cuarta temporada es tan esperada debido a que la anterior entrega terminó con Yuta Okkotsu derrotando a oponentes en la colonia de Sendai y sumando 190 puntos para añadir nuevas reglas al Juego de la Eliminación, mientras que, Kenjaku apareció con la Prisión Confinadora, lo que prepara el terreno para la segunda parte del popular arco.

Además, los nuevos capítulos de “Jujutsu Kaisen” prometen los combates más emocionantes. Una de ellas es Kinji Hakari vs. Hajime Kashimo, considerada una de las mejores batallas de la serie. También veremos a Maki Zen’in enfrentarse a Naoya Zen’in, que regresa reencarnado como una peligrosa maldición.

Maki Zen'in se conviertió en una figura impactante a lo largo de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" y tendrá que volver a pelear contra Naoya (Foto: MAPPA)

EL NUEVO LANZAMIENTO DE “JUJUTSU KAISEN” ANTES DE LA TEMPORADA 4

Para los fanáticos del anime y de los disfrutan de los videojuegos, llega “Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton”, videojuego que combina el universo de la famosa serie con el frenético género de supervivencia popularizado por “Vampire Survivors”. El proyecto fue anunciado por Shueisha Games durante la transmisión en vivo de Nintendo Direct del 9 de junio de 2026.

Desarrollado por el creador original Luca Galante (Poncle) y publicado por Shueisha Games, el videojuego se lanzará para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. Aunque aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento, se sabe que estará disponible este año.

“Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton” admite de 1 a 8 jugadores, quienes podrán controlar a más de 20 personajes de la historia original, y usar sus técnicas innatas y expansiones de dominio. También incluye una función de adición de reglas, al igual que The Culling Game.

El primer avance del videojuego mostró a algunos de personajes de “Jujutsu Kaisen” con los que podrás jugar: Yuji, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Toge Inumaki, Kento Nanami, Yuta Okkotsu y, por supuesto, Satoru Gojo.

¿DE QUÉ TRATA “JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON”?

De acuerdo con la descripción oficial de “Jujutsu Kaisen Rumble: Survivation”, “los jugadores se enfrentan a oleada tras oleada de espíritus malditos mientras compiten contra hasta siete rivales en partidas multijugador online de ritmo frenético. Elige entre más de 20 personajes jugables del universo de Jujutsu Kaisen y usa controles sencillos basados ​​en el movimiento con ataques automáticos, donde el éxito depende del posicionamiento estratégico y la sincronización.

Los jugadores ganan puntos al derrotar enemigos, desbloquean ‘Adiciones de reglas’ que cambian el juego cada 100 puntos y compiten por el primer puesto en clasificaciones dinámicas."

MÁS DETALLES SOBRE LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”

Aunque la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” aún no tiene fecha de estreno, el estudio MAPPA confirmó que presentará las primeras novedades oficiales y el primer avance de los nuevos episodios el 19 de junio de 2026 durante la transmisión especial de su 15º aniversario.

La edición especial de Jujutsu Talk se dividirá en dos partes y contará con la participación de Junya Enoki, que le da voz a Yuji Itadori, y Megumi Ogata, que le da voz a Yuta Okkotsu.

Yuta Okkotsu, el prodigio de "Jujutsu Kaisen", regresa al campo de batalla en la cuarta temporada del popular anime (Foto: MAPPA)

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