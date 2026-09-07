Si eres fan de “Jujutsu Kaisen”, hay una noticia que seguro te va a interesar: resulta que el anime de Crunchyroll llegará a “PUBG: Battlegrounds”, el famoso videojuego de disparos y supervivencia, con una colaboración que planea convertir cada una de las partidas en una verdadera experiencia inspirada en la franquicia creada por Gege Akutami. Y es que esta incluye espacios temáticos, objetos especiales, skins y retos vinculados a personajes como Satoru Gojo, Ryomen Sukuna y Megumi Fushiguro.

Vale precisar que “PUBG: Battlegrounds” es un videojuego multijugador en el que los participantes ingresan a una isla para enfrentarse entre sí.

Así, las partidas comienzan con los jugadores saltando desde un avión y buscando armas, chalecos, botiquines y otros recursos para mantenerse con vida.

Entonces, a medida que avanza la partida, el área disponible se reduce y obliga a los jugadores a encontrarse.

¿El objetivo? Pues, ser la última persona o equipo en pie, ya sea jugando en solitario, en dúo o con escuadras.

¿CUÁNDO EMPIEZA LA COLABORACIÓN ENTRE “PUBG: BATTLEGROUNDS” Y “JUJUTSU KAISEN”?

De acuerdo con el comunicado oficial de “PUBG: Battlegrounds”, la colaboración se activa en dos tandas según la plataforma:

Plataforma Inicio Detalle PC jueves 10 de septiembre del 2026 Tras el mantenimiento del servidor principal Consola jueves 17 de septiembre del 2026 Tras el mantenimiento del servidor principal

¿QUÉ CAMBIOS TRAE LA COLABORACIÓN AL MAPA Y AL MUNDO DE “PUBG”?

La transformación llega a todos los mapas del juego. Y es que se instalaron cajas de “Jujutsu Kaisen” en las islas iniciales, donde cada jugador recibe 20 orbes misteriosos para golpearlas.

Eventualmente, al completar 20 golpes, la caja se abre y aparece una estatua de Satoru Gojo que activa, durante 15 segundos, un efecto inspirado en la técnica Dominio de Expansión: Vacío Infinito.

Erangel, por su parte, recibió el cambio más profundo: varios almacenes se convirtieron en espacios temáticos con figuras de tamaño real de los personajes y máquinas expendedoras que otorgan objetos de curación, además de aviones y vallas publicitarias rediseñadas.

¿QUÉ SKINS Y RECOMPENSAS SE PUEDEN CONSEGUIR EN ESTA COLABORACIÓN?

El paquete cosmético de la colaboración entre “PUBG: Battlegrounds” y “Jujutsu Kaisen” incluye skins de armas progresivas de Ryomen Sukuna, Satoru Gojo y Megumi Fushiguro, así como conjuntos de personajes para Yuji Itadori, Nobara Kugisaki y Suguru Geto.

Cabe resaltar que estos objetos se obtienen a través de cajas de contrabando, del sistema de Taller con fichas y tickets de cargamento, y de un pase de temporada especial (Pase de artesano) con una versión gratuita y otra de pago.

Por si fuera poco, la tienda suma paquetes por etapas centrados en la colección de Suguru Geto.

¿CÓMO SE PUEDEN GANAR LAS RECOMPENSAS DE ESTA COLABORACIÓN?

En esta colaboración entre “PUBG: Battlegrounds” y “Jujutsu Kaisen”, la compañía Krafton habilitó tres eventos con misiones puntuales:

Uno pide interactuar con la caja y el almacén temático.

Otro premia equiparte con las nuevas skins (“El Coleccionista”).

Y el tercero reta a abrir 200 cajas de contrabando de Sukuna para desbloquear su skin de arma exclusiva.

Importante: se ha revelado que sumarán más actividades a lo largo del mes de septiembre.

Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Satoru Gojo y Nobara Kugisaki en la colaboración oficial entre el videojuego "PUBG: Battlegrounds" y la franquicia anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: Krafton, Inc.)

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