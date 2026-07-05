Cuando un anime cumple cinco años en emisión, lo normal es esperar el lanzamiento de figuras, pines o alguna edición especial del manga en el que se basa. Sin embargo, en el caso de “Jujutsu Kaisen”, la sorpresa viene por otro lado: el mundo de los perfumes. ¡Sí, leíste bien! Y es que la producción de Crunchyroll acaba de introducirse en la industria de las fragancias con una colección pensada para quienes quieren llevar a los protagonistas de la franquicia más allá de la pantalla. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la propuesta llega de la mano de AMORISÉ, una marca japonesa dedicada a fusionar diseño, moda y cultura otaku.

¿El resultado? Pues, un producto pensado tanto para usar como para exhibir, algo que conecta bien con la cultura del merchandising de colección.

¿QUÉ INCLUYE LA COLECCIÓN DE PERFUMES DE “JUJUTSU KAISEN”?

De acuerdo con ATPress, la línea está compuesta por tres perfumes de 30 ml, cada uno inspirado en una figura distinta de “Jujutsu Kaisen”:

Yuji Itadori , el protagonista principal de la franquicia.

, el protagonista principal de la franquicia. Satoru Gojo , en su versión del Arco del Inventario Oculto y Muerte Prematura.

, en su versión del Arco del Inventario Oculto y Muerte Prematura. Yuta Okkotsu, en su versión de la película “Jujutsu Kaisen 0”.

Cabe resaltar que cada frasco viene acompañado de un soporte acrílico con la ilustración del personaje, que además funciona como base para exhibir la fragancia una vez usada.

¿QUÉ AROMA TIENE CADA PERSONAJE?

Tal como te puedes imaginar, los aromas fueron diseñados para representar la personalidad y la paleta de color asociada a cada protagonista.

1. Yuji Itadori

Color: naranja.

Un perfuma cítrico‑frutal de salida brillante, donde se combinan pera jugosa, naranja y grosella roja para dar una sensación de energía y buen ánimo. En el corazón aparecen muguet, jazmín y magnolia, que aportan un toque floral elegante, mientras que en el fondo el almizcle, el vetiver y el sándalo crean una base cálida y envolvente.

2. Satoru Gojo

Color: celeste.

Fragancia de carácter sofisticado, con notas de salida de bergamota, grosella negra y naranja dulce que aportan frescura inmediata. En el corazón se perciben acordes de té, flor de naranjo y petitgrain, que se apoyan sobre un fondo de almizcle y sándalo para un cierre suave y amaderado.

3. Yuta Okkotsu

Color: azul marino.

Un perfume sereno, que abre con té verde y naranja dulce, creando una salida fresca y cítrica. Su corazón de loto blanco aporta una sensación acuática y ligera, mientras que el fondo de ámbar, madera de guayaco y almizcle deja una estela cálida, suave y acogedora.

¿CUÁNTO CUESTA LA COLECCIÓN DE PERFUMES DE “JUJUTSU KAISEN”?

Cada frasco tiene un precio de 3,960 yenes (aproximadamente 24.54 dólares), impuestos incluidos.

Las reservas se habilitaron a partir del pasado 2 de julio del 2026 a través del sitio oficial de la tienda japonesa que distribuye la línea.

Asimismo, el despacho de los pedidos está programado para arrancar a mediados de septiembre del 2026, por lo que quienes reserven ahora deberán esperar algunas semanas para recibir el producto en sus manos.

Importante: la propia página del producto limita la compra a un máximo de tres unidades por modelo en cada pedido, y aclara que los perfumes de reserva no pueden combinarse en el mismo carrito con otros artículos de la tienda.

El set de perfumes de "Jujutsu Kaisen" ofrece una fragancia de cada uno de los tres personajes principales del anime: Satoru Gojo, Yuji Itadori y Yuta Okkotsu (Foto: AMORISÉ)

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