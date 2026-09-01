El Juju Fest 2026, evento especial que celebra el quinto aniversario del anime “Jujutsu Kaisen”, se celebró el sábado 29 y el domingo 30 de agosto de 2026 en el K-Arena Yokohama en Japón. Los fans de la popular y exitosa serie basada en el manga de Gege Akutami esperaban que durante este evento finalmente se anunciara la fecha de estreno de la cuarta temporada, que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game. Pero, lamentablemente, eso no sucedió. Entonces, ¿qué se anunció sobre el cierre de la celebración de aniversario?

Además de confirmarse que la cuarta entrega de la serie anime está en producción, se anunció que Shota Goshozono pasa a ser el Director Jefe, mientras que Takeru Sato asume la dirección general de los nuevos episodios, que prometen brutales batallas y el desenlace del torneo organizado por Kenjaku para completar su objetivo principal.

El poderoso villano de la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” busca recolectar una cantidad masiva de energía maldita y utilizarla para fusionar a toda la población de Japón con el hechicero Tengen, forzando una evolución artificial en la humanidad.

Ryomen Sukuna, conocido como el "Rey de las Maldiciones" en el anime "Jujutsu Kaisen", está encarnado temporalmente en el cuerpo del protagonista Yuji Itadori (Foto: MAPPA)

LA NUEVA IMAGEN PROMOCIONAL DE LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”

Durante la Juju Fest 2026, el estudio MAPPA reveló una impresionante imagen promocional de la cuarta temporada. El protagonista de la nueva ilustración es Ryomen Sukuna, que es un ser sádico, despiadado, extremadamente inteligente y dueño de una energía maldita abrumadora.

En el tearse visual el primer plano lo ocupa una gran mano monstruosa y de color rojo brillante y con una boca llena de dientes afilados que surge de la palma. Mientras que en el fondo se asoma el rostro de Ryomen Sukuna, con su característica marca en la frente y sus cuatro ojos fijos con una mirada amenazante e inquietante.

El póster confirma que el Rey de las Maldiciones, que en la anterior entrega tuvo un rol secundario, tomará el control total de la narrativa y se convertirá en el motor principal del caos en la nueva temporada de “Jujutsu Kaisen”.

La imagen también incluye un adelanto, ya que simboliza que la destructiva presencia de Ryomen Sukuna ya no estará contenida dentro de Yuji Itadori en la cuarta entrega del anime.

Sukuna es el protagonista del nuevo póster de la cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen", que aún no tiene fecha de estreno (Foto: Mappa)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” aún no tiene fecha de esten oficial. No obstante, considerando que el tiempo de espera entre temporadas es de más de dos años, se especula que la cuarta entrega del popular anime se estrenará a inicios del 2028. Sin embargo, podría llegar un poco antes considerando la cantidad de episodios de la última temporada.

La tercera entrega tiene 12 capítulos y se estima que la cuarta temporada tendrá entre 12 y 14 episodios, casi la mitad de lo que tienen las dos primeras temporadas del anime. Por lo tanto, el tiempo de producción podría ser menor.

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