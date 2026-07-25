Sin duda, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “Jujutsu Kaisen” son dos de las franquicias animes más populares y exitosas de los últimos años. Durante el último año, ambas han dado mucho de qué hablar. La primera serie debido a que los fans esperaban con ansias el anuncio de la llegada de la película “Infinity Castle” a streaming, así como novedades de la secuela. Mientras que la adaptación del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami estrenó su tercera temporada en enero de 2026 y prepara el terreno para la cuarta entrega, que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game.

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Ambas franquicias estrenaron una nueva película en 2025. “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) se lanzó el 18 de julio de 2025 en Japón y en septiembre en Estados Unidos, Latinoamérica y otros países. Se convirtió en un fenómeno histórico absoluto, acumulando más de 795 millones de dólares a nivel global y alcanzando hitos en los mercados más importantes del mundo.

Mientras que “Jujutsu Kaisen: Execution”, película recopilatoria del arco del Incidente de Shibuya que incluyó los dos primeros episodios del arco del Culling Game de la tercera temporada, se estrenó en noviembre de 2025 y recaudó un más de 44,457,000 dólares a nivel mundial.

Aunque puede existir un debate sobre cuál de estos animes es más popular, la realidad es que ambos tienen un gran número de seguidores, que incluso comparten. “Demon Slayer: Infinity Castle” ha conseguido varios premios y ha roto récords importantes, pero “Jujutsu Kaisen” lidera los rankings de los últimos meses. El más reciente es el de Netflix.

Los doce episodios de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" se emitieron originalmente entre el 8 de enero y el 27 de marzo de 2026. Y ya están disponibles en Netflix (Foto: Mappa)

“JUJUTSU KAISEN” SUPERÓ A “DEMON SLAYER” EN VISUALIZACIONES DE NETFLIX

De acuerdo con el informe de participación de Netflix “Lo que vimos” para el primer semestre de 2026, “Jujutsu Kaisen” superó a “Demon Slayer” en visualizaciones. La primera acumuló 31,6 millones de visualizaciones, lo que representa 202,1 millones de horas de visualización, mientras que la segunda alcanzó 17,5 millones y 105,4 millones de horas de visualización.

Entonces, esta es la lista de los 10 animes más vistos en Netflix entre enero y junio de 2026:

Jujutsu Kaisen Temporada 3 (9,4 millones de visitas) Jujutsu Kaisen Temporada 1 (8,7 millones de visitas) Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run (8,3 millones de visualizaciones) Baki-Dou: El samurái invencible, Temporada 1 (8 millones de visualizaciones) Jujutsu Kaisen Temporada 2 (6,7 millones de visitas) The Fragrant Flower Blooms With Dignity - Temporada 1 (5,1 millones de visualizaciones) Frieren: Beyond Journey’s End, Temporada 2 (4,9 millones de visualizaciones) Record of Ragnarok Temporada 3 (4,6 millones de visualizaciones) Blue Lock Temporada 1 (4,2 millones de visualizaciones) The Apothecary Diaries Temporada 1 (4,1 millones de visualizaciones)

La tercera entrega de “Jujutsu Kaisen” fue la temporada de anime más vista en la plataforma de streaming de la N roja, con 9,4 millones de visualizaciones. Cifra que es más del doble de la audiencia de la temporada más vista de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, el arco del Entrenamiento de los Hashira, que solo alcanzó los 4,1 millones de visualizaciones.

Esto se debe principalmente a que “Jujutsu Kaisen” estrenó su tercera temporada en enero de 2026, mientras que “Demon Slayer: Infinity Castle” recién llega a streaming el 28 de julio. Probablemente sus números incrementarán tras su llegada al catálogo de Netflix.

Por otro lado, el tercer lugar del ranking lo ocupa “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” con 8,3 millones de visualizaciones. A esta serie le sigue la primera temporada de “Baki-Dou: The Invincible Samurai” con 8 millones.

Kenjaku, el hechicero que orquestó el Culling Game, tendrá un rol fundametal en la cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

LAS CIFRAS DE AUDIENCIA DE “DEMON SLAYER” Y “JUJUTSU KAISEN” EN NETFLIX DURANTE LA PRIMERA MITAD DE 2026

Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen Temporada 3 (9,4 millones de visitas) Jujutsu Kaisen Temporada 1 (8,7 millones de visitas) Jujutsu Kaisen Temporada 2 (6,7 millones de visitas) Jujutsu Kaisen 0: La película (6,1 millones de visualizaciones) Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – the Movie (0,7 millones de visualizaciones)

Demon Slayer

Demon Slayer: Hashira Training Arc (4.1 millones de visualizaciones) Demon Slayer Season 1 (4.0 millones de visualizaciones) Demon Slayer: Entertainment District Arc (3.8 millones de visualizaciones) Demon Slayer: Mugen Train Arc (3.4 millones de visualizaciones) Demon Slayer: Swordsmith Village Arc (1.8 millones de visualizaciones) Demon Slayer: Mugen Train Movie (0.4 millones de visualizaciones)

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