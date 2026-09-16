La cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”, que adapta la segunda parte del arco de The Culling Game, está en producción bajo la dirección de Shota Goshozono, el diseño de personajes de Yosuke Yajima y Hiromi Niwa, la composición musical de Yoshimasa Terui y la estructura de la serie a cargo de Hiroshi Seko. Los nuevos episodios del popular anime aún no tienen fecha de estreno, pero la franquicia basada en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami tiene otros proyectos preparados para los fans de la historia de Yūji Itadori.

Uno de ellos es “Jujutsu Kaisen Rumble: Survivation”, videojuego de acción y supervivencia desarrollado por Poncle en colaboración con Shueisha Game. Tiene el estilo “bullet heaven” y mezcla la jugabilidad de “Vampire Survivors” con un formato multijugador competitivo de tipo battle royale.

Además de contar con un modo para un solo jugador contra oponentes controlados por la computadora, este nuevo y esperado videojuego admite hasta 8 jugadores en línea. Su lanzamiento estaba programado para 2026, pero sufrió un retrasó.

En el videojuego "Jujutsu Kaisen Rumble: Survivation", te enfrentarás a hordas masivas de espíritus malditos y rivales (Foto: Shueisha Games / Poncle)

¿POR QUÉ EL NUEVO VIDEOJUEGO DE “JUJUTSU KAISEN” SE RETRASÓ?

El retraso de “Jujutsu Kaisen Rumble: Survivation” hasta 2027 se debe principalmente a una decisión estratégica de desarrollo para garantizar la calidad técnica y pulir la experiencia de juego.

“En primer lugar, tenemos una noticia importante para todos los que han estado esperando con ansias el juego. Habíamos estado trabajando para lanzarlo en 2026, pero con el fin de ofrecer la mejor experiencia posible a los jugadores, hemos decidido posponer el lanzamiento hasta 2027”, se lee en el comunicado oficial compartido en la plataforma de Steam.

La distribuidora Shueisha Games y el estudio poncle agregaron: “Todo el equipo está trabajando arduamente para ofrecer la mejor experiencia posible de Survivors Royale y estar a la altura de sus expectativas, ¡así que esperamos que tengan un poco más de paciencia con nosotros!”

Aunque aún no se ha confirmado, se especula que la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”. Por lo tanto, podría coincidir con el lanzamiento del nuevo videojuego, que estará disponible para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

El nuevo avance del videojuego "Jujutsu Kaisen Rumble: Survivation" presenta a ocho de los jefes del juego, entre ellos Naoya Zenin, Kenjaku, Junpei Yoshino, Jogo, Mahito, Uraume, Eso y Toji Fushiguro (Foto: Shueisha Games / Poncle)

MÁS SOBRE “JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATION”

“Jujutsu Kaisen Rumble: Survivation” incluye a más de 20 personajes jugables del universo de la obra de Gege Akutami, además de jefes poderosos como Mahito, Jogo y Toji Fushiguro. Esto último se muestra en el nuevo tráiler del videojuego.

De acuerdo con la descripción de la página de Steam, se trata de “un juego de supervivencia real donde luchas contra espíritus malditos y rivales, y te haces más fuerte a lo largo de la partida. Supera a los demás concursantes en tu camino hacia el enfrentamiento final. Derrota enemigos, crea tu equipamiento, desbloquea efectos que cambian las reglas y lucha para convertirte en el último jugador en pie y alzarse con la victoria”.

Además, al acumular cada 100 puntos en la partida de “Jujutsu Kaisen Rumble: Survivation”, puedes activar una regla adicional para desestabilizar o dificultar el avance de tus rivales.

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