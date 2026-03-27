Si sigues de cerca el mundo del anime, seguro sabes que—en plataformas como Crunchyroll—no solo importan los estrenos de temporada, sino también cómo el público responde a cada serie con sus reseñas y valoraciones. Así, en medio de esa competencia constante, “Jujutsu Kaisen” acaba de dar un paso silencioso pero significativo frente a “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”... algo que muchos interpretan como una señal de cómo están cambiando las preferencias dentro del catálogo actual del servicio de streaming.

Vale precisar que este movimiento llega justo después de que la adaptación del manga de Gege Akutami cerrara su tercera temporada, un momento en el que muchos seguidores suelen volver a la ficha de la serie para dejar su valoración o actualizarla.

De esta manera, el impulso de los últimos episodios, sumado al ruido en redes sociales y a las maratones tardías de quienes recién se ponen al día, habría terminado de inclinar la balanza a favor de la producción sobre Yūji Itadori.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen 3”:

¿QUÉ RÉCORD LE QUITÓ “JUJUTSU KAISEN” A “DEMON SLAYER” EN CRUNCHYROLL?

En concreto, el récord que ha cambiado de manos es el de tercer anime con más valoraciones de usuarios en Crunchyroll.

Y es que si bien esa posición la ocupaba—hasta hace poco—“Demon Slayer” ahora pasa a “Jujutsu Kaisen”.

Es decir, no hablamos de nota media, sino del número total de cuentas que han votado la serie.

¿CÓMO QUEDA EL RANKING DE ANIMES MÁS VALORADOS EN CRUNCHYROLL?

Al cierre de esta nota, el orden por cantidad de valoraciones en Crunchyroll queda así:

Recuerda: las cifras exactas pueden variar ligeramente día a día, dado que cualquier usuario suscrito puede entrar y puntuar.

¿POR QUÉ ESTE CAMBIO ES IMPORTANTE PARA LOS FANS?

Más allá del “quién va primero”, este movimiento confirma que la conversación sobre shonen moderno ya no se limita a un solo título.

Por supuesto, “Demon Slayer” sigue siendo un fenómeno mundial, pero ahora comparte ese foco con propuestas como “Jujutsu Kaisen” y “Solo Leveling”.

De esta forma, si estás decidiendo qué ver o rever, estos datos te dan una pista clara: son las series que más gente está comentando, reseñando y recomendando dentro de Crunchyroll este 2026.

"Demon Slayer" ya no es el único anime de fantasía y acción que causa sensación entre los espectadores (Foto: Ufotable)

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