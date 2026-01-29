“Jujutsu Kaisen” es una de las series más populares de los últimos años. Por eso, su tercera temporada ha causado tanto revuelo. Desde las excelentes calificaciones de sus primeros episodios hasta las críticas de los fanáticos japoneses por el cuarto episodio. En medio de todo eso, se ha anunciado una nueva experiencia de concierto en vivo que celebra las tres temporadas del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. A continuación, te comparto los principales detalles que todo fan debe conocer.

El evento musical que recibe el nombre de “Jujutsu Kaisen in Concert” presenta un ensamble híbrido de 12 músicos que combinan instrumentos clásicos y modernos. Con esta presentación los fanáticos tendrán la oportunidad de adentrarse al mundo de los hechiceros y las maldiciones.

Los conciertos en vivo presentan una mezcla de actuación musical en vivo de la banda sonora de Horaki Tsutsumi con imágenes seleccionadas del anime en una gran pantalla gigante. Se trata de una experiencia inmersiva.

Los conciertos en vivo de la gira de "Jujutsu Kaisen" combinan una actuación musical en vivo con imágenes del anime original en una gran pantalla de cine (Foto: Mappa)

FECHAS DE LA GIRA DE CONCIERTOS DE “JUJUTSU KAISEN”

Hasta el momento, “Jujutsu Kaisen en Concierto” ha confirmado cinco ciudades. No obstante, también aseguró que habrá más fechas en todo el mundo.

Londres: 3 de junio de 2026 (Eventim Apollo)

Róterdam: 5 de junio de 2026 (De Doelen)

París: 7 de junio de 2026 (El Gran Rex)

Berlín: 13 de junio de 2026 (Tempodrom)

San Antonio: 13 de junio de 2026 (Teatro Majestic)

¿A QUÉ HORA Y CUÁNTO DURA EL CONCIERTO DE “JUJUTSU KAISEN”?

En todas las fechas anunciadas, “Jujutsu Kaisen in Concert” empieza a las 8:00 pm. y tendrá una duración aproximada de una hora y media incluyendo un intermedio.

¿CÓMO COMPRAR ENTRADAS PARA “JUJUTSU KAISEN EN CONCIERTO”?

Las entradas para “Jujutsu Kaisen in Concert” están disponibles en preventa desde el 28 de enero a las 16:00 CET / 7:00 PST hasta el 30 de enero, y la venta general comenzará el 30 de enero a las 16:00 CET / 7:00 PST. Revisa los detalles aquí.

LO QUE SE SABE SOBRE “JUJUTSU KAISEN IN CONCERT”

“Entra al Dominio de la Música y el Caos en Jujutsu Kaisen in Concert , con música en vivo, visuales épicos de las tres temporadas y un bis especial de la Temporada 3 creado solo para esta gira.

El concierto da vida a la música de Hiroaki Tsutsumi de los momentos más memorables de la serie, interpretada en vivo en perfecta sincronización con visuales icónicos y diálogos de la serie , desde el primer encuentro de Yuji con Sukuna, hasta las batallas que sacudieron a Tokio, culminando en una actuación de bis exclusiva . Captura la emoción, la energía y la intensidad de la serie, reflejando el núcleo del programa: elementos feroces, crudos y profundamente humanos.”, se puede leer en la descripción del evento producido por GEA Live y RoadCo Entertainment, en colaboración con TOHO Co., Ltd.

Las escenas más impactantes de las tres temporadas de "Jujutsu Kaisen" formarán parte de la gira de conciertos (Foto: Mappa)

