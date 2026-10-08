Después de los impactantes eventos de la tercera entrega de “Jujutsu Kaisen”, los fanáticos del popular y exitoso anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Gege Akutami están pendientes de cualquier novedad de la cuarta temporada, que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game que incluye las fases más caóticas del torneo orquestado por Kenjaku para forzar la evolución de la humanidad en Japón y recolectar una enorme cantidad de energía maldita.

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Durante la feroz batalla en Sendai, Yuta Okkotsu logra una contundente victoria tras derrotar a Kurourushi, Takako Uro y Ryu Ishigori, consigue 190 puntos para el juego y le perdona la vida a Uro e Ishigori. Además, en la última secuencia de la anterior entrega, aparecen Sukuna sonriendo, Hakari y un nuevo hechicero en una góndola, Kashimo continuando su masacre, Maki derrotando maldiciones, y Choso junto a Yuki sentados con Tengen.

Mientras que Yuji Itadori y Takaba se encuentran en la Colonia de Tokio 1, Megumi suma 51 puntos y es rescatado por Ángel, y Maki termina por arrasar con el clan Zen’in. Por lo tanto, todo está preparado para una cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” centrada en combates de alto voltaje, el caos desatado por los antagonistas y el destino de varios personajes clave.

Ryomen Sukuna en el primer póster promocional oficial de la cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen", que adapta la segunda parte de The Culling Game (Foto: Mappa)

LOS ANUNCIOS DE JUJUTSU KAISEN QUE SE ESPERAN EN LA JUMP FESTA 2027

La cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” se anunció tras el final de la tercera entrega y aún está en etapa de producción, por lo que aún no se conocen muchos detalles sobre los próximos episodios. No obstante, el primer avance muestra la esperada y frenética pelea de apuestas entre Kinji Hakari y el poderoso hechicero del pasado Hajime Kashimo dentro de un club de lucha, y otras importantes pistas.

Además, luego de que se confirmara la participación del anime en la Jump Festa 2027, la gran exposición anual de Japón dedicada al manga y al anime, organizada por la editorial Shueisha, los fans esperan que se compartan novedades sobre la cuarta temporada en el importante evento.

En el evento que se celebrará los días 19 y 20 de diciembre de 2026 en el centro de convenciones Makuhari Messe de Japón, “Jujutsu Kaisen” contará con un panel dedicado en el escenario principal “Super Stage”, y estos son los anuncios y novedades esperadas:

Fecha de estreno de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 4

Los fanáticos del anime que tiene como protagonista a Yuji Itadori esperan que se revele la fecha de estreno oficial para la cuarta temporada, es decir, de la segunda parte del Juego de la Eliminación (The Culling Game)

Nuevo material visual

Por supuesto, también se espera un nuevo tráiler con más escenas de los nuevos capítulos. Secuencias que permitan especular sobre los próximos eventos del macabro torneo. Asimismo, se esperan afiches o imágenes clave con el diseño de personajes para la nueva entrega.

Posible anuncio de Gege Akutami

Aún no se ha confirmado, pero existe una gran expectativa entre los seguidores sobre si el autor del manga, Gege Akutami, compartirá los primeros detalles de su nuevo proyecto o manga tras la conclusión de “Jujutsu Kaisen”.

No obstante, solo se trata de una lista de lo que los fans esperan ver en la Jump Festa 2027, aún es pronto para conocer los principales anuncios del evento multitudinario.

En el primer avance de la cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen", Megumi Fushiguro aparece al límite, preparándose para invocar a Mahoraga (Foto: MAPPA)

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