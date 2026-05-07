Marvel acaba de regalarle a los fans de “Jujutsu Kaisen” uno de esos guiños que causan sensación en internet. Y es que, en el nuevo cómic “Storm: Earth’s Mightiest Mutant” #4, publicado el pasado miércoles 6 de mayo del 2026, Storm cruza por un universo donde se ve claramente a Ryōmen Sukuna arrasando lo que parece ser el escenario del Incidente de Shibuya. ¿Te gustaría saber más sobre este cameo? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que, tal como recuerda Comic Book, Marvel lleva años coqueteando con el anime y el manga: ya hubo guiños a “Dragon Ball”, “One Piece”, e incluso crossovers formales con sagas como “Attack on Titan”, además de colaboraciones con Shonen Jump.

Y ahora el foco está en “Jujutsu Kaisen”, una de las franquicias más populares de la actualidad.

¿CÓMO APARECEN SUKUNA Y EL INCIDENTE DE SHIBUYA EN “STORM” #4?

En “Storm: Earth’s Mightiest Mutant” #4, Ororo (superheroína conocida como Tormenta o Storm) se enfrenta a una versión alternativa de su madre, N’Dare, y es enviada a través de múltiples realidades.

Así, durante este salto entre universos, Storm atraviesa un escenario rotulado como “Shibuya, Tokyo, Japan. The Multiverse Cluster of Magic and Death” (o sea, “Shibuya, Tokio, Japón. El cúmulo multiversal de magia y muerte”), donde se ve una ciudad devastada, un cielo dominado por la luna y la figura inconfundible de Ryōmen Sukuna dominando el paisaje.

Por supuesto, todo parece indicar que la imagen está inspirada en el Incidente de Shibuya, uno de los arcos más icónicos de “Jujutsu Kaisen”, concretamente en la pelea de Sukuna en la segunda temporada del anime.

El panel, entonces, muestra al llamado “Rey de las Maldiciones” flotando sobre la destrucción y replicando su pose característica, lo que supone una integración explícita del mundo de “JJK” en el Omniverso Marvel.

Es decir, al conjunto de realidades infinitas donde caben tanto universos clásicos de la editorial como mundos que funcionan más como un homenaje a la cultura pop.

ENTONCES, ¿ES “JUJUTSU KAISEN” OFICIALMENTE CANON EN MARVEL?

La respuesta corta es SÍ, la entrada de Storm en este mundo, durante la batalla de Sukuna con Jogo, implica que este universo forma parte del Omniverso Marvel, lo que, en términos de cómic, lo vuelve un mundo existente dentro de su estructura de realidades.

Y si bien no hay un crossover formal anunciado, este es un cameo muy evidente, con nombre de lugar, estética reconocible y un personaje que visualmente es Sukuna, lo que nos lleva a afirmar que el anime y el manga de Gege Akutami pasan a estar identificados como una realidad más dentro de la cosmología Marvel.

El Incidente de Shibuya forma parte del cómic "Storm: Earth’s Mightiest Mutant" #4 (Fotos: Marvel Comics)

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