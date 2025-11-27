El universo creado por Gege Akutami sigue generando noticia. Y es que se ha revelado que la película “Jujutsu Kaisen: Execution” (también conocida como “Jujutsu Kaisen: Execution - Shibuya Incident x The Culling Game Begins“ o ”Jujutsu Kaisen: Ejecución“) suma a su elenco a un actor de doblaje de otro popular anime, “Solo Leveling”. Se trata de la voz en inglés de Naoya Zenin y, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber al respecto. ¡Presta atención!

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen: Execution” es una película recopilatoria del director Shōta Goshozono que se desarrolla a lo largo de 90 minutos de metraje.

Así, durante este tiempo, compila el arco argumental “Shibuya Incident” y los primeros 2 episodios de su secuela, “Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1”.

Antes de continuar, mira el tráiler del filme:

¿QUIÉN ES EL ACTOR DE DOBLAJE DE “SOLO LEVELING” QUE HACE LA VOZ DE NAOYA ZENIN EN “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION”?

Resulta que Alan Lee, el actor de doblaje detrás de Kang Taeshik en “Solo Leveling”, ha sido confirmado como la voz en inglés de Naoya Zenin en “Jujutsu Kaisen: Execution”.

En su cuenta oficial de X (red social antes conocida como Twitter), él escribió: “Estoy encantado de unirme al mundo de ‘Jujutsu Kaisen’ como la voz en inglés de Naoya Zen’in. Todavía no puedo creer que esto esté pasando (...) ¡Muchas gracias a Kirstie y al equipo de Studiopolos, GKids y Crunchyroll por contar conmigo!“.

Cabe resaltar que el artista también ha interpretado a personajes como Junpei Hyuga de Kuroko’s Basketball, Mystery Saja de “KPop Demon Hunters” y Ledo de “One Piece”.

En el anime "Solo Leveling", Kang Taeshik es un sicario e inspector del Equipo de Vigilancia de la Asociación de Cazadores de Corea (Foto: A-1 Pictures)

NAOYA ZENIN Y SU APARICIÓN EN “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION”

Naoya Zenin es uno de los personajes más complejos del manga. ¿La razón? Pues, pese a ser un antagonista, siempre ha sido popular entre los lectores.

Es importante resaltar que, en la versión japonesa, él está interpretado por Koji Yusa, actor conocido por darle voz a Gin Ichimaru en “Bleach”.

En ese sentido, parece que la vara está muy alta para Alan Lee, pero seguro él está listo para satisfacer las expectativas de los fans.

¿CÓMO VER “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION”?

“Jujutsu Kaisen: Execution” se estrenó en Japón el pasado 7 de noviembre del 2025 y, eventualmente, llegó a las carteleras de España y Latinoamérica.

Así, en Estados Unidos, se ha programado su lanzamiento para el viernes 5 de diciembre del 2025.

Por ende, si quieres ver la cinta, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

