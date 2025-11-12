Yuji Itadori en la película "Jujutsu Kaisen: Execution" (Foto: Mappa)
Yuji Itadori en la película "Jujutsu Kaisen: Execution" (Foto: Mappa)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

tiene fecha oficial de estreno y falta muy poco, así que ya sabemos cuándo podremos ver en cines el esperado enfrentamiento entre Yuji Itadori y Yuta Okkotsu. Esta nueva película conecta directamente con el arco de Shibuya y sirve como antesala al inicio de la Temporada 3 de” Jujutsu Kaisen”, que adaptará el arco de “The Culling Game” en 2026.

Si has seguido la serie animada producida por MAPPA o disfrutaste la intensidad de “Jujutsu Kaisen 0”, esta cinta promete subir todavía más el nivel. En Japón, el estreno lleva el título original de “JUJUTSU KAISEN: The Movie – Shibuya Incident Special Edition x Culling Game”, pero en los mercados internacionales se conocerá simplemente como “JUJUTSU KAISEN: Execution”.

La historia retoma los eventos del Incidente de Shibuya, con Satoru Gojo atrapado en medio del caos de Halloween, mientras un velo cubre la ciudad y cientos de civiles quedan encerrados. Lo que sigue es una serie de batallas espectaculares entre hechiceros jujutsu y maldiciones, con Yuji y sus compañeros enfrentando las consecuencias de una guerra que cambiará el rumbo del mundo jujutsu.

Después de esa devastación, Japón se convierte en un campo minado de maldiciones con la aparición del Culling Game, un retorcido torneo ideado por Noritoshi Kamo, considerado el hechicero más malvado de la historia. Es entonces cuando Yuta Okkotsu, uno de los personajes más poderosos de la franquicia, recibe una misión impensada: ejecutar a Yuji Itadori.

"Jujutsu Kaisen: Execution" ya tiene fecha de estreno en todo el mundo (Foto: MAPPA)
"Jujutsu Kaisen: Execution" ya tiene fecha de estreno en todo el mundo (Foto: MAPPA)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION” EN CADA PAÍS?

PaísFecha de estreno
Japón7 de noviembre 2025
Estados Unidos5 de diciembre 2025
España14 de noviembre 2025
Reino Unido14 de noviembre 2025
Irlanda14 de noviembre 2025
Francia8 de diciembre 2025
Italia10 de diciembre 2025
Alemania25 de noviembre 2025
Austria25 de noviembre 2025
Polonia12 de diciembre 2025
Suiza25 de noviembre 2025
Países Bajos27 de noviembre 2025
Bélgica27 de noviembre 2025
Brasil20 de noviembre 2025
México20 de noviembre 2025
Argentina20 de noviembre 2025
Chile20 de noviembre 2025
Colombia20 de noviembre 2025
Perú20 de noviembre 2025
Ecuador20 de noviembre 2025
Bolivia20 de noviembre 2025
Uruguay20 de noviembre 2025
Paraguay20 de noviembre 2025
Costa Rica20 de noviembre 2025
Panamá20 de noviembre 2025
Guatemala20 de noviembre 2025
El Salvador20 de noviembre 2025
Honduras20 de noviembre 2025
Nicaragua20 de noviembre 2025
República Dominicana20 de noviembre 2025
Venezuela20 de noviembre 2025
Resto de Latinoamérica20 de noviembre 2025

SINOPSIS DE “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION”

Durante la noche de Halloween en Shibuya, un velo misterioso desciende sobre la ciudad, atrapando a cientos de inocentes y sumiendo al distrito en el caos. Satoru Gojo, el hechicero más poderoso, se enfrenta a una conspiración de enemigos que buscan sellarlo, mientras Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki luchan en el devastador Incidente de Shibuya para salvar a la humanidad de maldiciones letales. Tras los trágicos sucesos, diez colonias japonesas quedan bajo el dominio de las maldiciones, iniciando el peligroso Culling Game y el mandato de ejecución contra Yuji, que desencadena una confrontación épica entre aliados y destinos.

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA

ElementoDato
Título original“Jujutsu Kaisen: Ejecución”
DirectorSunghoo Park
EstudioMAPPA
PaísJapón
IdiomaJaponés (subtitulado y doblado)
GéneroAcción, Fantasía, Sobrenatural
Duración90 minutos (por confirmar)
Estreno20 de noviembre de 2025 (Latinoamérica)
Distribución mundialCrunchyroll y Sony Pictures Entertainment
Basado enManga de Gege Akutami

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC