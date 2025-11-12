“Jujutsu Kaisen: Execution” tiene fecha oficial de estreno y falta muy poco, así que ya sabemos cuándo podremos ver en cines el esperado enfrentamiento entre Yuji Itadori y Yuta Okkotsu. Esta nueva película conecta directamente con el arco de Shibuya y sirve como antesala al inicio de la Temporada 3 de” Jujutsu Kaisen”, que adaptará el arco de “The Culling Game” en 2026.
Si has seguido la serie animada producida por MAPPA o disfrutaste la intensidad de “Jujutsu Kaisen 0”, esta cinta promete subir todavía más el nivel. En Japón, el estreno lleva el título original de “JUJUTSU KAISEN: The Movie – Shibuya Incident Special Edition x Culling Game”, pero en los mercados internacionales se conocerá simplemente como “JUJUTSU KAISEN: Execution”.
La historia retoma los eventos del Incidente de Shibuya, con Satoru Gojo atrapado en medio del caos de Halloween, mientras un velo cubre la ciudad y cientos de civiles quedan encerrados. Lo que sigue es una serie de batallas espectaculares entre hechiceros jujutsu y maldiciones, con Yuji y sus compañeros enfrentando las consecuencias de una guerra que cambiará el rumbo del mundo jujutsu.
Después de esa devastación, Japón se convierte en un campo minado de maldiciones con la aparición del Culling Game, un retorcido torneo ideado por Noritoshi Kamo, considerado el hechicero más malvado de la historia. Es entonces cuando Yuta Okkotsu, uno de los personajes más poderosos de la franquicia, recibe una misión impensada: ejecutar a Yuji Itadori.
¿CUÁNDO SE ESTRENA “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION” EN CADA PAÍS?
|País
|Fecha de estreno
|Japón
|7 de noviembre 2025
|Estados Unidos
|5 de diciembre 2025
|España
|14 de noviembre 2025
|Reino Unido
|14 de noviembre 2025
|Irlanda
|14 de noviembre 2025
|Francia
|8 de diciembre 2025
|Italia
|10 de diciembre 2025
|Alemania
|25 de noviembre 2025
|Austria
|25 de noviembre 2025
|Polonia
|12 de diciembre 2025
|Suiza
|25 de noviembre 2025
|Países Bajos
|27 de noviembre 2025
|Bélgica
|27 de noviembre 2025
|Brasil
|20 de noviembre 2025
|México
|20 de noviembre 2025
|Argentina
|20 de noviembre 2025
|Chile
|20 de noviembre 2025
|Colombia
|20 de noviembre 2025
|Perú
|20 de noviembre 2025
|Ecuador
|20 de noviembre 2025
|Bolivia
|20 de noviembre 2025
|Uruguay
|20 de noviembre 2025
|Paraguay
|20 de noviembre 2025
|Costa Rica
|20 de noviembre 2025
|Panamá
|20 de noviembre 2025
|Guatemala
|20 de noviembre 2025
|El Salvador
|20 de noviembre 2025
|Honduras
|20 de noviembre 2025
|Nicaragua
|20 de noviembre 2025
|República Dominicana
|20 de noviembre 2025
|Venezuela
|20 de noviembre 2025
|Resto de Latinoamérica
|20 de noviembre 2025
SINOPSIS DE “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION”
Durante la noche de Halloween en Shibuya, un velo misterioso desciende sobre la ciudad, atrapando a cientos de inocentes y sumiendo al distrito en el caos. Satoru Gojo, el hechicero más poderoso, se enfrenta a una conspiración de enemigos que buscan sellarlo, mientras Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki luchan en el devastador Incidente de Shibuya para salvar a la humanidad de maldiciones letales. Tras los trágicos sucesos, diez colonias japonesas quedan bajo el dominio de las maldiciones, iniciando el peligroso Culling Game y el mandato de ejecución contra Yuji, que desencadena una confrontación épica entre aliados y destinos.
FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA
|Elemento
|Dato
|Título original
|“Jujutsu Kaisen: Ejecución”
|Director
|Sunghoo Park
|Estudio
|MAPPA
|País
|Japón
|Idioma
|Japonés (subtitulado y doblado)
|Género
|Acción, Fantasía, Sobrenatural
|Duración
|90 minutos (por confirmar)
|Estreno
|20 de noviembre de 2025 (Latinoamérica)
|Distribución mundial
|Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment
|Basado en
|Manga de Gege Akutami
