La expectativa por el estreno de “Jujutsu Kaisen: Execution” en los cines de Estados Unidos, este 5 de diciembre de 2025, ha alcanzado el punto más alto. Sin embargo, la emoción podría llevar a algunos fanáticos cruzar la línea de la legalidad si ignoran la advertencia emitida por los distribuidores oficiales de la película. ¿Qué fue lo que recomendaron? Averígualo a continuación.

Yuta Okkotsu se enfrenta a Yuji Itadori en el afiche de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

¿CUÁL ES LA ADVERTENCIA QUE LANZARON ANTES DE VER EL FILME?

Con la llegada a los cines internacionales de “Jujutsu Kaisen: Execution”, de seguro muchas personas querrán grabar alguna breve escena de la pantalla grande, algo que los llevaría a cometer delito, de acuerdo con las leyes vigentes.

“Las sanciones pueden incluir hasta 10 años de prisión, una multa de hasta 10 millones de yenes, o ambas”, se leía en una publicación en X cuando el filme se estrenó en Japón, el pasado 7 de noviembre.

Esta advertencia dejaría a muchos creadores de contenidos de entretenimiento sin ningún material para comentar lo que vieron en el cine, algo que no imaginaban.

“Como representante de la marca y ciudadana legal de Estados Unidos, mi recomendación oficial es que no lo hagan [no graben ni tomen fotos en el cine]”, señaló Kayleigh McKee, la voz de Yuta Okkotsu para el doblaje en inglés de “Jujutsu Kaisen”, en una entrevista a Entertainment Weekly.

Su consejo fue esperar que el filme salga en Crunchyroll, el cual aterrizará en breve. “Si de verdad tienen que recortar fragmentos y enviárselos a sus amigos, será de mejor calidad”, añadió.

A ello, Adam McArthur, la voz en inglés del personaje principal Yuji Itadori cuestionó – a modo de broma – lo que dijo: “Espera, espera. ¿Entonces estás diciendo que no hagas algo ilegal ahora, y que lo hagas después?”.

La joven contestó que no se refería necesariamente a eso, pero recalcó que sí está permitido hacerlo desde una pantalla de televisión. “Menos de 30 segundos es legal, pero no en el cine, en Crunchyroll, contestó McKee.

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen: Execution” es una película recopilatoria que resume el arco del Incidente de Shibuya de la temporada 2, pero también incluye los dos primeros episodios de la tercera temporada que recién llegará a Crunchyrrol en enero de 2026.

Yuji Itadori es el protagonista principal del manga y anime "Jujutsu Kaisen" de Gege Akutami (Foto: MAPPA / TOHO)

