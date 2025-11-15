Los fanáticos de “Jujutsu Kaisen: Execution” enloquecieron de emoción en Japón cuando finalmente el anime llegó a las salas de cine el 7 de noviembre de 2025. Si bien, fueron privilegiados al ser los primeros en el planeta en ver su estreno, la alegría de saber qué pasó en la cinta ha llevado a varios a cometer un acto indebido, por el que podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y/o una multa de US$65,000. ¿Por qué hay varios espectadores en riesgo? La respuesta a continuación. Antes te comento que el filme llegará a los cines de Estados Unidos en diciembre.

Afiche oficial de la película “Jujutsu Kaisen: Execution” (Foto: MAPPA)

¿POR QUÉ EL EQUIPO DE “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION” TOMARÁ ACCIONES LEGALES?

La respuesta es simple: porque quieren evitar la piratería y filtraciones de “Jujutsu Kaisen: Execution”; por lo tanto, los espectadores que compartan imágenes e incluso grabaciones completas de momentos clave de la película, se les aplicará una sanción económica e incluso llevaría a la cárcel. Así que quienes planeen filtrar spoilers, deben pensarlo muy bien, ya que sus acciones tendrán graves consecuencias, algo que dieron a conocer en un comunicado oficial publicado en las redes sociales del filme.

“Para garantizar que todos puedan disfrutar de la película con tranquilidad, les pedimos encarecidamente que se abstengan por completo de realizar grabaciones y publicaciones no autorizadas. Las infracciones a la Ley de Prevención de la Piratería Cinematográfica y a la Ley de Derechos de Autor pueden conllevar penas de hasta 10 años de prisión, multas de hasta 10 millones de yenes (US$65,000) o ambas”, se lee.

Vale precisar que grabar ilegalmente imágenes y videos durante las proyecciones de una película en Japón para luego publicarlos en internet es un delito según la Ley de Prevención de la Grabación No Autorizada de Películas (Ley de Prevención de la Piratería Cinematográfica). Además, subir ese material a las redes sociales (X, YouTube, TikTok, entre otros) infringe la Ley de derechos de autor.

¿Te animarías? Ver “Jujutsu Kaisen: Execution” y filtrar escenas puede costarte prisión en Japón (Foto: MAPPA)

ALGUNOS FANS CONSIDERAN QUE NO COMETEN DELITO

Algunos fanáticos han asegurado que no se estaría cometiendo ningún delito al divulgar el filme, toda vez que se trata de una recopilación de las temporadas 1 y 2 de “Jujustsu Kaisen”, que abarca el incidente de Shibuya; por lo que el material sería conocido. Sin embargo, se olvidaron que le película “Execution” también incluye los dos primeros episodios de la tercera temporada que recién llegará a Crunchyrrol en enero de 2026, lo que implica que hay muchos spoilers.

Algunos de estos fans escribieron: “No es una película, así que no puede ser un crimen” o “Entonces, que la estrenen mundialmente a la vez”.

Pese a su malestar, lo cierto es que la cinta sí tiene material nuevo, por lo que al ser revelado antes de tiempo arruinaría la experiencia de los más fieles seguidores del anime.

La temporada 3 del anime de "Jujutsu Kaisen" está programado para estrenarse el mes de enero de 2026. (Foto: Mappa)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí