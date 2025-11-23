Después del éxito de películas anime como “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Jujutsu Kaisen: Execution” espera conseguir los mismos resultados. No obstante, existe una gran diferencia entres estas producciones, las dos primeras presentan historias nuevas, es decir adaptan nuevos arcos de sus respectivos mangas, mientras que la última es una cinta recopilatoria que incluye los primeros episodios de la tercera temporada. ¿Esto se ve reflejado en la taquilla? ¿Qué opina la crítica especializada al respecto? ¿Y qué tienen que decir los fans?

La película producida por MAPPA, con la participación de Mainichi Broadcasting System y Shueisha, condensa el arco del Incidente de Shibuya del anime antes de dar paso a los dos primeros episodios de la tercera temporada. Aunque podrían esperar a que la nueva entrega se transmita, sin duda, los fans prefieren disfrutarlos en el cine.

Tras su estrenó en Japón, el 7 de noviembre de 2025, “Jujutsu Kaisen: Execution” recaudó 640 millones de yenes (4,15 millones de dólares estadounidenses) con 417.700 espectadores en su primer fin de semana de tres días. Llegó a Latinoamérica el 20 de noviembre, y estará disponible en Estados Unidos a partir del 5 de diciembre. Y todo parece indicar que tendrá buenos resultados.

En su primer fin de semana, “Jujutsu Kaisen: Execution” recaudó 640 millones de yenes (4,15 millones de dólares estadounidenses) (Foto: Mappa)

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE LA PELÍCULA “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION”?

Hasta el momento, “Jujutsu Kaisen: Execution” ha recibido críticas positivas. Algunos mencionan algunos detalles menores, pero en general destacan la ejecución y los resultados logrados a pesar de que se trata de una película recopilatoria que prepara el camino para la adaptación del arco “The Culling Game”.

The Guardian señaló que, “la banda sonora es realmente impactante, acompañada de un doblaje de primera.” Y igual que otros medios menciona que es “un viaje estimulante”, tanto para los que siguen la historia como para los que recién llegan atraídos por el furor de “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”.

“En lugar de un resumen insulso, al estilo de YouTube , del Incidente de Shibuya de la temporada anterior (un evento casi cataclísmico que tuvo lugar casi en su totalidad en el bullicioso distrito de entretenimiento de Tokio), Jujutsu Kaisen: Execution comienza con una sobrecarga sensorial efervescente a medida que se relatan los momentos de la trama, se reviven muertes importantes y el trauma de Yuji solo se intensifica por su naturaleza truncada.”

“Donde ‘Jujutsu Kaisen: Execution’ sobresale por completo, tanto para los fans como para los no iniciados, es en su diseño visual y sonoro. Los intensos y grandilocuentes enfrentamientos lo combinan todo, desde escenas sangrientas hasta monstruos, con un diseño visual de una belleza impactante. Los paisajes urbanos apocalípticos, las puestas de sol siniestras y las secuencias de batallas subterráneas verdaderamente espeluznantes vibran con criaturas extravagantes y villanos grotescos.”

“Para los fans de toda la vida, es un espectáculo autorreferencial, cinético y de una violencia fantástica. La dirección, a cargo de Shouta Goshozono, ofrece una excepcional combinación de animación original con bocadillos de diálogo y efectos visuales de estilo manga. Para los no iniciados, el ritmo trepidante puede resultar emocionante.”

Luego de dos temporadas y algunas películas, "Jujutsu Kaisen" se ha convertido en uno de los animes más populares (Foto: MAPPA)

¿Qué opinan los fanáticos de “Jujutsu Kaisen”?

Los fanáticos que ya vieron “Jujutsu Kaisen: Execution” utilizaron sus redes sociales para compartir sus primeras opiniones sobre la esperada película. Estas son algunos de las reacciones de los fans:

“¡La animación de MAPPA es una locura! Siguiendo el arco de Reze, lo han vuelto a hacer.”

“Tienes que verla absolutamente en el cine: es impresionante”

“Me emocioné sólo al ver correr a Yuji Itadori”.

“[MAPPA] logró superar la calidad de la temporada 2. Sí, lo siento por el anime que se lanzará el año que viene”.

“La animación es una locura. Cada fotograma y escena de acción está a la altura de los mejores momentos de la segunda temporada”.

