Mientras esperan la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”, que adapta la segunda parte del arco de The culling Game, y los nuevos detalles de la misma, los fanáticos del popular anime (en realidad solo algunos afortunados) podrán disfrutar de otra producción relacionada con la franquicia que narra la historia de Yuji Itadori, un estudiante con fuerza sobrehumana que se une a una escuela de hechicería tras ingerir el dedo de Sukuna, el rey de las maldiciones, para salvar a sus amigos. Mientras busca los dedos restantes para destruir al demonio, usa su fuerza para salvar a la mayor cantidad de personas posible de las maldiciones.

La nueva entrega del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami está en producción, pero aún no tiene fecha de estreno. No obstante, se esperan importantes anuncios en el Juju Fest 2026, evento que es parte de las celebraciones por el quinto aniversario de la serie anime. Además, se ha anunciado una nueva adaptación teatral.

La franquicia “Jujutsu Kaisen” cuenta con múltiples puestas en escena en Japón dirigidas por Kensaku Kobayashi y escritas por Kohei Kiyasu. La próxima llega en noviembre de 2026 y estos son los detalles que debes conocer.

Ryūji Satō es el encargado de interpretar a Yūji Itadori en la quinta adaptación teatral de "Jujutsu Kaisen", que llega en noviembre de 2026 (Foto: Nelke Planning y Toho)

LO QUE SE SABE SOBRE LA NUEVA ADAPTACIÓN TEATRAL DE “JUJUTSU KAISEN”

La quinta adaptación teatral de “Jujutsu Kaisen” se titula “Stage Jujutsu Kaisen -Shibuya Incident Part 1-” (“Butai Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Zenpen” y adapta el caótico e icónico arco del Incidente de Shibuya.

El autor original del manga, Gege Akutami, supervisa el proyecto directamente, mientras que Kensaku Kobayashi regresa una vez más a la dirección general, y Yuki Kubota asume la escritura del guion. Este último también se encarga de interpretar a Toji Fushiguro.

Los actores principales de las entregas previas retoman sus roles en la quinta adaptación teatral. Entre ellos, Ryuji Sato (Yuji Itadori), Gaku Kumazawa (Megumi Fushiguro) y Nonoka Yamaguchi (Nobara Kugisaki).

FECHAS Y FUNCIONES DE LA QUINTA ADAPTACIÓN TEATRAL DE “JUJUTSU KAISEN”

La nueva obra teatral de “Jujutsu Kaisen” se presentará oficialmente en Japón a finales de este año bajo el siguiente calendario:

Tokio: Del 14 al 23 de noviembre de 2026 en el teatro Shibuya LOVEZ

Osaka: El 28 y 29 de noviembre de 2026 en el Sky Theater MBS.

REPARTO LA QUINTA ADAPTACIÓN TEATRAL DE “JUJUTSU KAISEN”

Ryūji Satō como Yūji Itadori

Ryōsuke Miura como Satoru Gojō

Gaku Kumazawa como Megumi Fushiguro

Nonoka Yamaguchi como Nobara Kugisaki

Rei Fujita como Suguru Getō

Yūki Kamisato como Mahito

Mondo Yamagishi como Jogou

Ryōsuke Ikeoka como Choso

Rina Takeda como Maki Zenin

Takeshi Terayama como Panda

Yuta Tachibana como Kento Nanami

Riona Tatemichi como Mei Mei

Rihito Tachibana como Ui Ui

Hiroto Kuroiwa como Ui Ui

Soma Suzuki como Naobito Zenin

Kanon Maekawa como Kasumi Miwa

Kouhei Shiota como Kokichi Muta

Ami Kiuchi como Utahime Iori

Yoshihiro Minami como Hanami

Kento Sampei como Haruta Shigemo

Kakudo Igarashi como Sukuna Ryōmen

Yūki Kubota como Tōji Fushiguro

Yūka Ide como Mimiko Hasaba

Miki Yagi como Nanako Hasaba

Chisato Minami como Manami Suda

Kai Kitamura como Laru

Rei Fujita es el encargado de interpretar a Kenjaku en la quinta adaptación teatral de "Jujutsu Kaisen", que llega en noviembre de 2026 (Foto: Nelke Planning y Toho)

PUESTAS EN ESCENA ANTERIORES DE “JUJUTSU KAISEN”

Primera entrega (2022): Adaptó el inicio de la historia, desde el arco de introducción y la maldición de Sukuna hasta la aparición de los primeros hechiceros.

Segunda entrega (invierno 2023-2024): Cubrió el evento de intercambio con la escuela de Kioto y el arco El Origen de la Obediencia.

Cuarta entrega (verano 2025): Titulada “Inventario Oculto / Muerte Prematura”, se centró en el pasado de Satoru Gojo y Suguru Geto durante sus años de estudiantes.

Incidente de Shibuya (anunciada para 2026): Dividida en dos partes para adaptar uno de los arcos más intensos y caóticos de la serie.

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