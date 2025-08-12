“Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death”, película compilatoria de animación, adaptada del arco argumental “El Recipiente de Plasma Estelar”, retrocede hasta el 2006 y se centra en la historia de los dos hechiceros más fuertes, Satoru Gojō y Suguru Getō, que fue presentada en la segunda temporada del anime basado en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Gege Akutami.
Mientras Gojo es considerado un prodigio heredero de los Seis Ojos-Rokugan, Geto es un destacado exorcista que puede manipular espíritus malditos. Aunque eran buenos amigos en su juventud, todo cambió durante la misión de proteger a Riko Amanai para asegurar la continuidad de la sociedad Jujustu.
“Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death” cuenta con la dirección de Shota Goshozono, la estructura de historia y guion de Hiroshi Seko y la producción musical y de animación de Yoshimasa Terui, a cargo del estudio de animación MAPPA.
“El tesoro Oculto / El tesoro perdido” se estrenó en los cines de Japón el 30 de mayo de 2025 y ocupó el cuarto lugar en la taquilla japonesa en su primer fin de semana. Pero ¿cuándo llegará a Latinoamérica?
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY AND PREMATURE DEATH”?
La película “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death” tiene una duración de 110 minutos, es decir, 1 hora y 50 minutos.
FECHA DE ESTRENO DE “JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY AND PREMATURE DEATH”
|País
|Fecha de estreno
|México
|14 de agosto de 2025
|Perú
|14 de agosto de 2025
|Argentina
|14 de agosto de 2025
|Bolivia
|14 de agosto de 2025
|Brasil
|14 de agosto de 2025
|Colombia
|14 de agosto de 2025
|Ecuador
|14 de agosto de 2025
|Chile
|14 de agosto de 2025
|Paraguay
|14 de agosto de 2025
¿DE QUÉ TRATA “JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY AND PREMATURE DEATH”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death”, “antes de ser enemigos, Satoru Gojo y Suguru Geto eran compañeros de preparatoria y amigos. Los dos poderosos hechiceros reciben el encargo de proteger a Riko Amanai, una estudiante que ha sido designada para ser sacrificada como Cuerpo de Plasma Estela hasta que pueda cumplir con su deber.
Perseguidos por una secta religiosa y otros usuarios de maldiciones, son los únicos hechiceros capaces de llevar a cabo tan difícil tarea, pero esta misión marcará sus destinos y desafiará a los dos hechiceros de formas inimaginables”.
TRÁILER DE “JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY AND PREMATURE DEATH”
ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY AND PREMATURE DEATH”
- Aya Endô le da voz a Shoko Ieiri
- Takehito Koyasu le da voz a Toji Fushiguro
- Anna Nagase le da voz a Riko Amanai
- Yûichi Nakamura le da voz a Satoru Gojo
- Takahiro Sakurai le da voz a Suguru Geto
