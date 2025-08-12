Satoru Gojo es considerado un prodigio heredero de los Seis Ojos-Rokugan en la película anime "Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death" (Foto: MAPPA)
Nelly Osco
”, película compilatoria de animación, adaptada del arco argumental “El Recipiente de Plasma Estelar”, retrocede hasta el 2006 y se centra en la historia de los dos hechiceros más fuertes, Satoru Gojō y Suguru Getō, que fue presentada en la segunda temporada del anime basado en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Gege Akutami.

Mientras Gojo es considerado un prodigio heredero de los Seis Ojos-Rokugan, Geto es un destacado exorcista que puede manipular espíritus malditos. Aunque eran buenos amigos en su juventud, todo cambió durante la misión de proteger a Riko Amanai para asegurar la continuidad de la sociedad Jujustu.

” cuenta con la dirección de Shota Goshozono, la estructura de historia y guion de Hiroshi Seko y la producción musical y de animación de Yoshimasa Terui, a cargo del estudio de animación MAPPA.

“El tesoro Oculto / El tesoro perdido” se estrenó en los cines de Japón el 30 de mayo de 2025 y ocupó el cuarto lugar en la taquilla japonesa en su primer fin de semana. Pero ¿cuándo llegará a Latinoamérica?

Satoru Gojo y Suguru Geto no siempre fueron enemigos y la historia se relata en la película "Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death" (Foto: MAPPA)
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY AND PREMATURE DEATH”?

La película “” tiene una duración de 110 minutos, es decir, 1 hora y 50 minutos.

FECHA DE ESTRENO DE “JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY AND PREMATURE DEATH”

PaísFecha de estreno
México14 de agosto de 2025
Perú14 de agosto de 2025
Argentina14 de agosto de 2025
Bolivia14 de agosto de 2025
Brasil14 de agosto de 2025
Colombia14 de agosto de 2025
Ecuador14 de agosto de 2025
Chile14 de agosto de 2025
Paraguay14 de agosto de 2025

¿DE QUÉ TRATA “JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY AND PREMATURE DEATH”?

, en “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death”, “antes de ser enemigos, Satoru Gojo y Suguru Geto eran compañeros de preparatoria y amigos. Los dos poderosos hechiceros reciben el encargo de proteger a Riko Amanai, una estudiante que ha sido designada para ser sacrificada como Cuerpo de Plasma Estela hasta que pueda cumplir con su deber.

Perseguidos por una secta religiosa y otros usuarios de maldiciones, son los únicos hechiceros capaces de llevar a cabo tan difícil tarea, pero esta misión marcará sus destinos y desafiará a los dos hechiceros de formas inimaginables”.

TRÁILER DE “JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY AND PREMATURE DEATH”

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY AND PREMATURE DEATH”

  • Aya Endô le da voz a Shoko Ieiri
  • Takehito Koyasu le da voz a Toji Fushiguro
  • Anna Nagase le da voz a Riko Amanai
  • Yûichi Nakamura le da voz a Satoru Gojo
  • Takahiro Sakurai le da voz a Suguru Geto
"Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death" mostrará los mejores momentos de la amistad de Satoru Gojō y Suguru Getō (Foto: MAPPA)
