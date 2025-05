La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” fue confirmada poco después del final de la segunda entrega del popular anime basado en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Gege Akutami. No obstante, aún no tiene fecha de estreno. Mientras esperas la continuación de la historia de Yuji Itadori, puedes disfrutar de la nueva película de la famosa producción animada, que al parecer incluye pistas sobre los próximos capítulos.

“Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death” es una película compilatoria de animación, adaptada del arco argumental “El Recipiente de Plasma Estelar”. Se centra en la historia de Satoru Gojō y Suguru Getō, que fue presentada en la segunda temporada y que muestra cómo estos dos personajes pasaron de ser amigos a enemigos.

Durante su estancia en el Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio, Satoru Gojo y Suguru Geto eran grandes amigos, pero todo cambió tras recibir una importante misión: proteger a Riko Amanai, una joven elegida para convertirse en el próximo recipiente del Plasma Estelar, una figura clave en el equilibrio del mundo del jujutsu.

Suguru Getō es uno de los protagonistas de la película "Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death" (Foto: MAPPA)

“JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY AND PREMATURE DEATH” ¿PODRÍA REVELAR CLAVES DE LA TEMPORADA 3?

“Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death” no es una continuación de la trama central sino una recopilación de lo que vimos en la temporada 2 sobre Satoru Gojo y Suguru Geto. Por lo tanto, no incluirá grandes pistas sobre lo que sucederá con los protagonistas en la tercera entrega. Sin embargo, una publicación oficial en X, indica lo contrario.

Un día antes del estreno de la película en Japón, la cuenta oficial del anime publicó un avance del largometraje que incluía un mensaje que instaba a los fans a estar atentos al final. ¿Significa que habrá novedades sobre la temporada 3? ¿Un video promocional? ¿La fecha de estreno?

Desde el anuncio de la tercera entrega de “Jujutsu Kaisen” no se ha revelado más información sobre los nuevos episodios, pero se sabe que adaptará el arco argumental de los Juegos de Culling. ¿Qué se revelará al final de la película de Satoru Gojo y Suguru Geto?

También existe la posibilidad de que no se incluya nada sobre tercera temporada y que el mensaje solo sea una invitación a los fans a no perderse ningún detalle de “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death”.

En el pasado, Satoru Gojo y Suguru Geto eran amigos. Esta es la historia que se cuenta en "Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie" (Foto: MAPPA)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY AND PREMATURE DEATH”?

Fecha de estreno en Japón: viernes 30 de mayo del 2025

Fecha de estreno en Norteamérica: miércoles 16 de julio del 2025

Por lo pronto, aún no hay fecha para su lanzamiento de “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death” en España o Latinoamérica.

