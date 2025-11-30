¡Los fans de “Jujutsu Kaisen” tienen razones para celebrar! Y es que se ha anunciado que todos los episodios del anime—disponibles en plataformas de streaming—serán reemplazados de manera gradual por sus versiones de Blu-ray y DVD. ¿Te gustaría saber desde cuándo y más detalles al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que este cambio representa una mejora significativa en la experiencia de visualización, sobre todo después de las críticas que enfrentó la temporada 2 de la ficción por algunos problemas técnicos de animación reportados durante su transmisión en vivo.

Además, supone una gran oportunidad para volver a disfrutar de los capítulos antes del lanzamiento de la temporada 3, programada para estrenarse el jueves 8 de enero del 2026 en Japón.

A continuación, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen 3”:

¿CUÁNDO COMIENZA LA ACTUALIZACIÓN DE “JUJUTSU KAISEN”?

De acuerdo con la cuenta oficial del anime en X (red social antes conocida como X), en una publicación del pasado 28 de noviembre, el proceso comienza de manera oficial el lunes 1 de diciembre del 2025.

Y si bien no existe un cronograma con la programación de capítulos afectados por los cambios, se espera que Crunchyroll sea la plataforma más beneficiada con las actualizaciones.

¿QUÉ MEJORAS TRAE CONSIGO LAS VERSIONES BLU-RAY Y DVD DE “JUJUTSU KAISEN”?

Entre los cambios que trae consigo la transición del anime a las versiones Blu-ray y DVD, se incluyen:

Eliminación del ‘dimming’ y ‘ghosting’: aquellos fenómenos, que oscurecen o difuminan escenas con efectos visuales intensos, serán removidos.

aquellos fenómenos, que oscurecen o difuminan escenas con efectos visuales intensos, serán removidos. Animación retocada: múltiples episodios recibirán correcciones en secuencias que fueron apresuradas o incompletas durante la producción original.​

múltiples episodios recibirán correcciones en secuencias que fueron apresuradas o incompletas durante la producción original.​ Nuevas escenas: algunos capítulos incluirán secuencias nuevas, ausentes en la versión que se transmitió inicialmente.

Así, todo parece indicar que el episodio que más se favorecerá con esta actualización es el 02x17, el cual—en su momento—no cumplió con las expectativas de los fans respecto a la calidad de animación que tuvo el esperado enfrentamiento entre Sukuna y Mahoraga.

Cabe resaltar que, durante el lanzamiento del capítulo, el estudio MAPPA fue criticado por supuestas malas condiciones laborales y calendarios de producción apretados que no permitieron que los animadores entreguen un trabajo a la altura de su talento.

Y a ti, ¿también te emociona este cambio?

Megumi Fushiguro de "Jujutsu Kaisen" es un personaje complejo que busca su propio camino sin seguir los pasos de su clan (Foto: MAPPA / TOHO)

