Las batallas del anime “Jujutsu Kaisen” siempre han destacado por su ritmo brutal, pero el clímax del arco de la Colonia de Sendai en la temporada 3 dio un paso más allá. Y es que el combate de Yuta Okkotsu contra Takako Uro y Ryu Ishigori iba a durar originalmente dos episodios. Sin embargo, el equipo decidió condensarlo en un solo capítulo para no perder intensidad ni cerrar la primera parte del “Culling Game” con un corte a medias. Así, ¿te gustaría saber más sobre esta decisión creativa en la producción de Crunchyroll? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el show televisivo narra la historia de Yuji Itadori, un estudiante de secundaria que, para salvar a sus amigos, se ve obligado a ingerir el dedo de Ryomen Sukuna, una de las maldiciones más temidas de la historia.

Al hacerlo, nuestro protagonista se convierte en el anfitrión de ese espíritu maldito, pero conserva su conciencia, algo que desconcierta a todos.

Entonces, en lugar de ejecutarlo de inmediato, la organización de hechiceros decide mantenerlo con vida para que consuma todos los dedos de Sukuna y, cuando llegue el momento, eliminar a ambos de una sola vez.

A partir de ahí, Yuji entra a la Escuela Técnica de Magia Metropolitana de Tokio, donde entrena junto a Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki, bajo la guía de Satoru Gojo.

Eventualmente, cuando llegamos a la tercera entrega de la serie, el conflicto escala: se pone en marcha un macabro “juego” ideado por Kenjaku, que convierte distintas zonas de Japón en colonias cerradas donde los personajes deben luchar, acumular puntos y seguir crueles reglas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

¿POR QUÉ CONDENSARON ESTA BATALLA DE “JUJUTSU KAISEN” EN UN SOLO EPISODIO?

Esta batalla fue condensada con el fin de que se se sintiera como una avalancha sin respiro y no como dos capítulos partidos por la mitad.

La propia Megumi Ogata, voz de Yuta en la versión japonesa, le dijo a Animate Times que, cuando el equipo probó estructurar la pelea en más de una emisión, el resultado se alejaba de la identidad del anime: abundaban planos de personajes quietos, con brazos cruzados o midiendo al rival, necesarios para “rellenar” el metraje.

Por lo tanto, al compactar la acción en un solo guion extenso y luego ajustar la animación, se priorizó que el espectador viva el arco como una secuencia continua, algo que impacta especialmente en un bloque tan complejo como el ‘Culling Game’.

De esta manera, el cierre de la tercera temporada evita dejar al público con un ‘cliffhanger’ poco satisfactorio y ofrece, al menos, la conclusión de la batalla de Sendai antes de pasar a la pausa de emisión.

¿CÓMO VER ESTA BATALLA EN “JUJUTSU KAISEN”?

Este enfrentamiento se desarrolla en el episodio 12 de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”.

Por ende, para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming Crunchyroll.

Este es el LINK OFICIAL del capítulo.

Al final de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen", la batalla entre Yuta Okkotsu, Takako Uro y Ryu Ishigori llega a su punto máximo (Foto: MAPPA)

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