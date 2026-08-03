“Jujutsu Kaisen” ha vuelto a ser tendencia entre los fans del anime gracias a una nueva pieza gráfica que se integra a la cuenta regresiva de uno de los eventos más esperados del año dentro de la franquicia: el Juju Fest 2026. Así, en esta ocasión, la imagen pone el foco en dos de los personajes más queridos de la historia y funciona como antesala de una celebración que reunirá al elenco original de voces, música en vivo y anuncios sobre el futuro de la adaptación televisiva del manga de Gege Akutami.

Vale precisar que la historia de “Jujutsu Kaisen” gira en torno a Yuji Itadori, un estudiante que termina compartiendo cuerpo con una de las maldiciones más peligrosas de todas y se ve obligado a entrar al mundo de los hechiceros para evitar una catástrofe.

Desde ahí, el relato desarrolla combates cada vez más intensos, decisiones morales difíciles y pérdidas que van marcando el crecimiento de nuestro protagonista y de sus compañeros.

¿QUÉ MUESTRA LA NUEVA ILUSTRACIÓN DE “JUJUTSU KAISEN”?

La pieza forma parte del conteo regresivo hacia el Juju Fest 2026 -5th anniversary-, el evento especial que el equipo detrás de “Jujutsu Kaisen” organiza para cerrar los festejos por el quinto aniversario del anime.

Cabe resaltar que la ilustración retoma artes previos de la serie y, en esta entrega en particular, pone en primer plano a Satoru Gojo y a Yuta Okkotsu, personajes clave de la producción.

Y es que el primero, como hechicero de máximo nivel, sostiene buena parte del equilibrio de este universo frente a las maldiciones más peligrosas; el segundo, por otro lado, es un joven marcado por un vínculo maldito que redefine su relación con el poder y con quienes lo rodean.

A continuación, puedes ver la nueva imagen oficial de la franquicia:

Satoru Gojo y Yuta Okkotsu protagonizan la ilustración promocional oficial para el Juju Fest 2026, evento que celebra el 5º aniversario del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: Shueisha / MAPPA)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZA EL JUJU FEST 2026?

Según la página oficial del evento, este se realizará del sábado 29 al domingo 30 de agosto del 2026 en el K Arena Yokohama de Japón, con la apertura de puertas a las 14:00 horas y el inicio del espectáculo a las 15:30 horas, en ambas fechas.

Así, se trata de un evento de dos días que hace un repaso íntegro de las temporadas emitidas de “Jujutsu Kaisen”.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL JUJU FEST 2026?

El elenco de voces original del anime participa con una puesta en escena en vivo.

Entre los intérpretes confirmados, figuran: Junya Enoki (Yuji Itadori), Yuichi Nakamura, Takahiro Sakurai, Nobunaga Shimazaki y Junichi Suwabe para el primer día; y Yuma Uchida, Asami Seto, Mikako Komatsu y Kenjiro Tsuda para el segundo.

Asimismo, se suma una interpretación en vivo de la banda sonora a cargo de una banda especial liderada por Yorimasa Terui, además de presentaciones de los artistas responsables de los temas de apertura y de cierre de las distintas entregas de “Jujutsu Kaisen”, como Who-ya Extended, Kitani Tatsuya y ALI.

Importante: también se espera que el estudio MAPPA aproveche el Juju Fest 2026 para compartir información más concreta sobre la cuarta temporada del anime.

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