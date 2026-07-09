Si sigues de cerca todo lo que rodea a la franquicia “Jujutsu Kaisen”, seguro ya notaste que este 2026 viene cargado de sorpresas. Y es que el anime conmemora su 5º aniversario y ahora lo celebra con una ilustración inédita, en la que los protagonistas de la historia aparecen disfrutando de un atardecer en el Yokohama Cosmo World, uno de los parques de diversiones más conocidos de la ciudad japonesa de Yokohama. Así, la pieza llega envuelta en un anuncio que ya tiene a los fans a la expectativa: ni más ni menos que una experiencia temática por tiempo limitado en ese recinto.

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen” gira en torno a Yuji Itadori, un estudiante de secundaria que, tras un incidente con un objeto maldito, termina convirtiéndose en el contenedor de Ryomen Sukuna, una de las maldiciones más temidas de la historia.

A partir de entonces se une a una escuela de hechiceros jujutsu, especialistas que usan energía maldita para enfrentar criaturas nacidas de las emociones negativas de los humanos.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

¿QUÉ MUESTRA LA NUEVA ILUSTRACIÓN DE “JUJUTSU KAISEN”?

Según el sitio oficial de la serie, la pieza está ambientada en la llamada “hora mágica”, ese breve momento del atardecer en el que el cielo pasa por tonos naranjas, rosados y azules casi al mismo tiempo.

Así, la ilustración muestra a cuatro personajes principales de “Jujutsu Kaisen” posando de manera casual frente a la rueda de la fortuna del parque, en una salida entre amigos.

Esta es la ilustración oficial de la colaboración de "Jujutsu Kaisen" por su 5º aniversario con el Yokohama Cosmo World (Foto: MAPPA)

¿QUÉ PERSONAJES DE “JUJUTSU KAISEN” APARECEN EN LA ILUSTRACIÓN?

En la imagen se reconoce a Yuji Itadori, con su característico cabello rosado, además de Nobara Kugisaki, quien sostiene un palo de selfie mientras posa junto al grupo.

Completan la escena: Megumi Fushiguro, con su semblante serio de siempre, y Satoru Gojo, reconocible por su cabello blanco y actitud relajada.

Asimismo, la ilustración aprovecha elementos reales para integrar a los personajes en un entorno que cualquier visitante del parque de atracciones reconocería al instante.

¿DE QUÉ TRATA LA COLABORACIÓN DE “JUJUTSU KAISEN” CON EL YOKOHAMA COSMO WORLD?

De acuerdo con la página del evento, la colaboración entre “Jujutsu Kaisen” y el Yokohama Cosmo World consiste en una experiencia temática por tiempo limitado dentro del parque.

Esta incluye una tienda especial, bebidas y comida inspiradas en la serie, un juego de carnaval basado en la franquicia, un rally de sellos para recorrer distintas zonas del recinto, una función de fotos con realidad aumentada y grabaciones de voz exclusivas de los personajes.

Importante: esta propuesta se llevará a cabo del sábado 1 de agosto al lunes 31 de agosto del 2026.

Ryomen Sukuna en una escena del anime de fantasía, terror, intriga y acción "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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