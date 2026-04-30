Desde que se confirmó la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”, no se han revelado detalles de los próximos episodios además de que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. No obstante, los fanáticos del popular y exitoso anime esperan que en el Juju Fest 2026, evento por el quinto aniversario de la serie, se revele información como la fecha de estreno y cantidad de episodios. Por eso, te comparto los principales datos sobre esta celebración especial.

El Juju Fest 2026: 5th Anniversary es un evento especial oficial en Japón diseñado para celebrar el quinto aniversario del anime que narra la historia de Yūji Itadori, un estudiante que se convierte en hechicero para combatir “maldiciones” luego de tragarse el dedo de Sukuna, el rey de los demonios.

El evento de “Jujutsu Kaisen” se llevará a cabo el 29 y 30 de agosto de 2026 en K Arena Yokohama, y contará con la presencia de seiyuus (actores de voz), música en vivo y anuncios exclusivos sobre el futuro de la franquicia.

La imagen promocional oficial del Juju Fes 2026, que celebra el 5.º aniversario del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

ESTA ES LA IMAGEN PRINCIPAL DEL EVENTO ESPECIAL DE “JUJUTSU KAISEN”

El sitio web oficial del evento compartió una nueva imagen para promocionar el Juju Fest 2026. Se trata de un collage muy dinámico que utiliza fragmentos en forma de cristales rotos para mostrar a los personajes principales del anime como Nobara Kugisaki, Yuji Itadori y Megumi Fushiguro.

En la ilustración también aparecen Yuta Okkotsu, quien tiene un rol central en los arcos más recientes, Mahito, Kenjaku, Ryomen Sukuna, Maki Zenin, Choso, Kento Nanami, Satoru Gojo, Kinji Hakari, Hiromi Higuruma, Hana Kurusu y Ryu Ishigori.

Pero esta no es la única imagen del evento especial por el quinto aniversario del anime “Jujutsu Kaisen”. También se revelaron versiones separadas para el “DÍA 1” y el “DÍA 2”. La primera, se enfoca exclusivamente en los personajes cuyos actores de voz (seiyuus) se presentarán el primer día del evento, el 29 de agosto de 2026.

En medio destacan Yuji Itadori y justo debajo Yuta Okkotsu. A la izquierda de Yuji aparece un Satoru Gojo con un estilo visual renovado y a su derecha Choso. También aparecen Sukuna, Kenjaku, Mahito, Kinji Hakari y Ryu Ishigori.

La segunda imagen corresponde al 30 de agosto de 2026. Al igual que la anterior, esta ilustración nos indica qué personajes y seiyuus serán los protagonistas de la segunda jornada del Juju Fest 2026.

Esta imagen se enfoca exclusivamente en los personajes cuyos actores de voz se presentarán el primer día del evento de "Jujutsu Kaisen", el 29 de agosto de 2026 (Foto: Mappa)

LOS INVITADOS AL JUJU FEST 2026

El Día 1

Junya Enoki

Megumi Ogata

Yuichi Nakamura

Takahiro Sakurai

Nobunaga Shimazaki

Junichi Suwabe

Daisuke Namikawa

Kazuya Nakai

Hiroki Tochi

Tatsuya Kitani

Día 2

Junya Enoki

Yuma Uchida

Asami Seto

Mikako Komatsu

Kenjiro Tsuda

Takahiro Sakurai

Koji Yusa

Tomokazu Sugita

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