Títulos como “Jujutsu Kaisen” y “Chainsaw Man” han convertido al Studio MAPPA en uno de los nombres más reconocibles para cualquier fan de anime. Y es que, más allá de la conversación que generan ambas producciones en redes sociales o de sus maratones en Crunchyroll, el estudio japonés acaba de mostrar cómo se ve ese éxito en sus cuentas: cerró el año fiscal 2025 con un beneficio neto positivo. De esta manera, se confirma que la empresa ha logrado mantenerse rentable en medio de una industria conocida por sus márgenes ajustados.

Vale precisar que este resultado llega en un contexto de intensa actividad para MAPPA, con varias series de alto perfil en emisión o desarrollo al mismo tiempo.

Lo cierto es que el estudio compite en la TV japonesa, pero también nutre catálogos de plataformas de streaming y participa en lanzamientos físicos, colaboraciones y eventos que mantienen sus proyectos en circulación constante.

¿CUÁL FUE LA GANANCIA DE STUDIO MAPPA EN EL AÑO FISCAL 2025?

De acuerdo con los datos difundidos por medios como Gamebiz, el Studio MAPPA obtuvo una ganancia neta de 677,5 millones de yenes en el año fiscal que terminó en marzo de 2025, lo que equivale a 4,3 millones de dólares estadounidenses al tipo de cambio estimado.

Y si bien se trata técnicamente de una cifra “millonaria”, muchos fans y analistas coinciden en que no es un monto tan alto como cabría esperar para un estudio que maneja franquicias tan populares.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que—dentro de la industria del anime—no todos los estudios logran cerrar en positivo.

En ese sentido, que MAPPA registre un beneficio neto de varios millones de dólares es una señal de estabilidad, aunque está lejos de las cifras de gigantes del sector que manejan licencias a otra escala.

Es decir, no es que la empresa esté “nadando en dinero”, pero sí cuenta con suficiente respaldo económico para seguir produciendo proyectos ambiciosos sin estar al borde del colapso.

¿QUÉ PAPEL JUEGAN “JUJUTSU KAISEN”, “CHAINSAW MAN” Y EL STREAMING EN ESTOS RESULTADOS?

Tal como te puedes imaginar, el Studio MAPPA se apoya en un grupo de series con fuerte presencia internacional para sostener su modelo de negocio.

Entre ellas, se encuentran: “Jujutsu Kaisen”, “Chainsaw Man”, “Attack on Titan” (temporadas finales) y “Hell’s Paradise“.

Asimismo, el rol del streaming es clave: plataformas como Crunchyroll han permitido que estos títulos se vuelvan visibles en mercados donde antes el anime tardaba años en llegar o lo hacía de forma limitada.

"Chainsaw Man" es uno de los títulos más representativos del famoso estudio de animación (Foto: MAPPA)

