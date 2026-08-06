La cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” está en fase de producción, pero aún no tiene fecha de estreno. No obstante, los fans del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami esperan que este dato finalmente se revele en el Juju Fest 2026, evento que es parte de las celebraciones por el quinto aniversario de la serie anime que se estrenó en octubre de 2020 y desde su primera temporada se convirtió en un éxito masivo. De hecho, superó todas las expectativas y se convirtió rápidamente en un fenómeno global.

Además de la fecha de estreno de la cuarta entrega, que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game, se espera más información sobre los nuevos episodios, tal vez otro avance, así como también algún otro anuncio relacionado con la aclamada franquicia. Aunque el Juju Fest es el evento más esperado, no es el único organizado para conmemorar los cinco años de la popular producción.

También está en la lista la colaboración entre “Jujutsu Kaisen” y las atracciones turísticas de Minato Mirai en la ciudad de Yokohama, específicamente Yokohama Cosmo World y el teleférico YOKOHAMA AIR CABIN. Esto se realiza desde el 1 de agosto al 31 de agosto de 2026 e incluye diversas actividades.

Las entradas para el Juju Fest 2026 se dividen en dos modalidades: la transmisión online global (disponible para fanáticos de todo el mundo) y los boletos presenciales para asistir al K Arena Yokohama (Foto: Mappa)

LA NUEVA ILUSTRACIÓN PROMOCIONAL DEL JUJU FEST 2026

Anteriormente, se han compartido ilustraciones en las que aparecen varios personajes del anime como Yuji Itadori, Yuta Okkotsu, Mahito, Kenjaku, Ryomen Sukuna, Maki Zenin, Choso, Kento Nanami, Satoru Gojo, Kinji Hakari, Hiromi Higuruma, Hana Kurusu y Ryu Ishigori. Pero en la nueva imagen solo aparecen dos personajes icónicos.

Satoru Gojo y Yuta Okkotsu son los protagonistas de la nueva ilustración del Juju Fest 2026, que se realizará del sábado 29 al domingo 30 de agosto de 2026 en el K Arena Yokohama en Japón.

El popular hechicero de cabello blanco aparece a la izquierda con un vendaje cubriendo sus ojos, tal como aparece en la película “Jujutsu Kaisen 0”. Mientras que Yuta Okkotsu, que es uno de los hechiceros de Grado Especial más poderosos de la serie, aparece con su característico cabello negro despeinado, ojeras marcadas y una expresión seria.

La imagen también incluye una especie de cuenta regresiva para el gran evento por el quinto aniversario de “Jujutsu Kaisen”. La frase en azul indica: “Faltan 28 días”.

Los rostros principales de la promoción y el conteo regresivo del evento principal del quinto aniversario de "Jujutsu Kaisen" son Satoru Gojo y Yuta Okkotsu (Foto: Mappa)

FECHAS DEL JUJU FEST 2026

El Juju Fest 2026 se llevará a cabo el sábado 29 y domingo 30 de agosto en K Arena Yokohama, y contará con la presencia de seiyuus (actores de voz), música en vivo y anuncios exclusivos sobre el futuro de la franquicia.

LOS INVITADOS DEL JUJU FEST 2026

Sábado 29 de agosto

Junya Enoki

Megumi Ogata

Yuichi Nakamura

Takahiro Sakurai

Nobunaga Shimazaki

Junichi Suwabe

Daisuke Namikawa

Kazuya Nakai

Hiroki Tochi

Tatsuya Kitani

Domingo 30 de agosto

Junya Enoki

Yuma Uchida

Asami Seto

Mikako Komatsu

Kenjiro Tsuda

Takahiro Sakurai

Koji Yusa

Tomokazu Sugita

Esta es la imagen oficial del segundo día del festival por el aniversario del anime "Jujutsu Kaisen" e incluye a los invitados del 30 de agosto (Foto: Mappa)

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