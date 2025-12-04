El primer opening del popular anime "Jujutsu Kaisen", basado en el manga de Gege Akutami, fue dirigido por Shingo Yamashita (Foto: MAPPA / TOHO)
Carla Ocaña

El catálogo de se prepara para recibir una de las propuestas del anime más prometedoras de los últimos años. Y es que, de la mano de Shingo Yamashita, el aclamado director de secuencias de apertura para series como y “Chainsaw Man”, una interesante película de animación llega a la plataforma. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la cinta se titula (en inglés: “Cosmic Princess Kaguya!” y en su idioma original: “Chô Kaguya-hime!“) y se presenta como el primer largometraje dirigido por Yamashita.

Además, a lo largo de 143 minutos de metraje, explora géneros como el drama, la fantasía y la ciencia ficción... con la música como ingrediente principal.

¿DE QUÉ TRATA “LA PRINCESA KAGUYA DEL COSMOS”?

La película de Netflix es una reinterpretación del clásico relato japonés “El cuento del cortador de bambú”.

En ese sentido, la historia sigue a Kaguya, una misteriosa princesa proveniente del cosmos que es encontrada dentro de un tallo de bambú brillante por una pareja de ancianos en la Tierra.

Así, a medida que lucha por vivir una vida normal y forjar su propia identidad, nuestra protagonista debe enfrentar un destino ineludible ligado a su pasado en el espacio y a una amenaza que se cierne sobre el planeta que ahora llama hogar.

MIRA EL TRÁILER DE “LA PRINCESA KAGUYA DEL COSMOS”

EL EQUIPO DETRÁS DE “LA PRINCESA KAGUYA DEL COSMOS”

Tal como mencioné previamente, el director del filme es Shingo Yamashita, la mente maestra detrás de los primeros openings de “Jujutsu Kaisen”.

La música, por su parte, está a cargo del compositor Conisch; mientras que el diseño de personajes es responsabilidad de Akihiro Nagae y Hechima.

¿CÓMO VER “LA PRINCESA KAGUYA DEL COSMOS”?

La película “El cuento del cortador de bambú” se estrena a nivel mundial el jueves 22 de enero del 2026, de forma exclusiva en Netflix.

El póster de "La princesa Kaguya del cosmos", película del director Shingo Yamashita que se desarrolla a lo largo de 143 minutos de metraje (Foto: Netflix)
El póster de "La princesa Kaguya del cosmos", película del director Shingo Yamashita que se desarrolla a lo largo de 143 minutos de metraje (Foto: Netflix)

