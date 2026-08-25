Crunchyroll es la plataforma de streaming principal para los fanáticos del anime, ya que cuenta con las series más populares y estrena los nuevos episodios en simultáneo a la transmisión en Japón. No obstante, otros servicios como Netflix y Amazon Prime Video también incluyen algunos títulos anime en sus respectivos catálogos. Incluso Hulu, aplicativo que solo está disponible en Estados Unidos, también ha incorporado producciones como “Naruto Shippuden”, “Attack on Titan”, “Bleach: Thousand-Year Blood War” y “Cowboy Bebop”. La última en unirse a su lista es una de las películas de “Jujutsu Kaisen”.

Las tres temporadas del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami están disponibles en Hulu y en la sección de Hulu dentro de Disney+ en Latinoamérica. Pero en septiembre llega la película más taquillera de la franquicia que relata la historia de Yūji Itadori.

Se trata de “Jujutsu Kaisen 0”, que logró recaudar más de 180 millones de dólares durante su exhibición en cines a nivel mundial y 18 millones de dólares solo en su primer fin de semana en 2748 pantallas de Norteamérica, y se posicionó como una de las películas de anime con mayores ingresos a nivel global.

Yuuta Okkotsu fue el protagonista de la película “Jujutsu Kaisen 0”, dirigida por Sunghoo Park a partir del guion de Hiroshi Seko (Foto: MAPPA)

LA TAQUILLERA PELÍCULA “JUJUTSU KAISEN 0” LLEGA A HULU

Esta precuela centrada en el personaje Yuta Okkotsu fue la cinta más taquillera en Japón durante el año 2021 y estará disponible en Hulu a partir del 30 de septiembre de 2026. Por lo tanto, para ver este largometraje solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming si te encuentras en Estados Unidos.

Pero si estás en Latinoamérica, necesitas una suscripción a Disney+, ya que Hulu es una sección dentro de ese servicio de streaming. “Jujutsu Kaisen 0” estará disponible en su audio original en japonés con subtítulos en inglés y también en su versión doblada al inglés y español.

Esta no es la primera vez que esta película, que “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death” y “Jujutsu Kaisen: Execution” no han logrado superar en taquilla, está disponible en Hulu. Fue parte de la plataforma entre mayo de 2024 y julio de 2025.

¿EN QUÉ PLATAFORMAS PUEDES VER “JUJUTSU KAISEN 0”?

“Jujutsu Kaisen 0” se puede ver en las siguientes plataformas de streaming con opciones de doblaje y subtítulos. (No obstante, la disponibilidad puede variar dependiendo de la región):

Netflix: Incluida en su catálogo bajo suscripción estándar en varias regiones.

HBO Max: Disponible en su catálogo para Latinoamérica.

Amazon Prime Video: Se puede encontrar mediante el canal de Crunchyroll o para alquiler/compra digital según tu ubicación exacta

¿DE QUÉ TRATA “JUJUTSU KAISEN 0”?

“Jujutsu Kaisen 0” cuenta la historia de Yuta Okkotsu, un joven tímido perseguido por el espíritu maldito de su amiga de la infancia, Rika. Satoru Gojo lo lleva a la escuela de hechicería para aprender a controlar la maldición, enfrentarse a enemigos poderosos y entender el amor verdadero.

En "Jujutsu Kaisen 0", Satoru Gojo cumple el rol de mentor y protector, siendo la pieza clave para salvar a Yuta Okkotsu de la ejecución y el responsable de detener los planes de su antiguo mejor amigo, Suguru Geto (Foto: MAPPA)

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