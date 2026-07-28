Si eres de los que disfruta al máximo del mundo de los hechiceros que propone “Jujutsu Kaisen”, esta noticia probablemente ya te tiene con la agenda marcada. Y es que la franquicia creada por Gege Akutami prepara el Juju Fest 2026, un evento especial para celebrar el quinto aniversario de su anime con el elenco de voces en vivo y música en directo. Así, la mejor parte es que esta vez el fenómeno no se queda solo en Japón: resulta que puedes conseguir tu entrada para verlo por streaming y aquí te cuento todo lo que necesitas saber antes de comprarla desde cualquier parte del mundo.

Vale precisar que el programa del Juju Fest 2026 -5th anniversary- incluye un repaso completo de la serie hasta el ‘Culling Game’ (el arco que la tercera temporada dejó en pleno desarrollo).

Además, de acuerdo con su página oficial, el evento se realizará de manera presencial en el K Arena Yokohama.

Importante: todo el festival se desarrollará solo en japonés, ya que no habrá subtítulos ni traducción durante la transmisión.

¿CUÁNDO SE TRANSMITIRÁ EL JUJU FEST 2026?

El Juju Fest 2026 se llevará a cabo en dos jornadas, el sábado 29 y el domingo 30 de agosto de este año.

Para el streaming, la apertura de la transmisión está programada a las 14:30 (JST) y el inicio del programa a las 15:30 (JST) en ambos días.

Cabe resaltar que cada entrada virtual da acceso también a la repetición del evento, disponible durante siete días luego de que este termine.

¿CÓMO SE COMPRA LA ENTRADA VIRTUAL AL JUJU FEST 2026?

El acceso digital al Juju Fest 2026 tiene un precio de 4,130 yenes japoneses (alrededor de 25 dólares estadounidenses), que incluyen los 3,800 yenes del ticket más los 330 yenes de la comisión del sistema.

Es importante destacar que la entrada del día 1 y la del día 2 se venden por separado, así que si quieres ver ambas funciones necesitas comprar dos boletos.

Con eso en consideración, la adquisición del acceso se realiza a través del portal Stagecrowd, mediante tarjeta de crédito sin costo adicional por el método de pago.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL JUJU FEST 2026?

El elenco confirmado varía entre ambas jornadas.

Para el día uno (29 de agosto), están anunciados: Junya Enoki, Megumi Ogata, Yuichi Nakamura, Takahiro Sakurai, Nobunaga Shimazaki, Junichi Suwabe, Daisuke Namikawa, Kazuya Nakai y Hiroki Touchi, con Neki Matsuzawa como maestro de ceremonias.

Y, en la música en vivo de esa jornada, participan: Who-ya Extended, Tatsuya Kitani y jo0ji.

Por otro lado, para el día dos (30 de agosto), el elenco incluye a: Junya Enoki, Megumi Ogata, Yuma Uchida, Asami Seto, Mikako Komatsu, Kenjiro Tsuda, Takahiro Sakurai, Kōji Yusa, Tomokazu Sugita y Tomoyo Kurosawa, también con Neki Matsuzawa como anfitrión.

Finalmente, la parte musical de esa fecha corre a cargo de ALI, Hitsujibungaku y jo0ji.

Ambas jornadas cuentan, además, con la dirección musical de Yoshiaki Terui al frente de la banda especial del evento.

Asimismo, se espera que el Juju Fest 2026 sirva para revelar más información sobre la cuarta temporada del anime “Jujutsu Kaisen”.

El póster promocional oficial del evento Juju Fes 2026 -5th Anniversary- (Foto: Shueisha / Jujutsu Kaisen Production Committee)

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