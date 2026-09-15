“Jujutsu Kaisen” volverá a los escenarios de Japón con una nueva obra teatral y, para alegría de quienes planean viajar al país asiático para verla en vivo, se ha revelado que la franquicia creada por Gege Akutami facilitará la adquisición de entradas. Y es que, a partir de octubre del 2026, estas se podrán comprar online desde cualquier parte del mundo. Así, muchísimos fans extranjeros podrán asegurar su asistencia a la función de su elección sin depender de gestiones locales japonesas. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que, “Jujutsu Kaisen: The Stage -Shibuya Incident Part 1-” es la quinta entrega de la saga teatral basada en el manga de Gege Akutami, según se indica en la página oficial de la producción.

Y, tal como lo evidencia su título, la historia recrea el clímax del arco de Shibuya. Es decir, la noche de Halloween en la que una “cortina” cae sobre el distrito y atrapa a miles de civiles.

Todo esto mientras se desata el enfrentamiento entre los hechiceros liderados por Nanami, Zen’in, Kusakabe y Mei Mei contra las fuerzas de Geto, Mahito, Jogo, Hanami y Choso.

En este contexto, Satoru Gojo intenta contener la situación en solitario, pero cae en una trampa que lo deja sellado, momento que empuja a Yuji Itadori a asumir un rol central para tratar de detener el caos.

Además, en el elenco confirmado, destacan:

Ryuji Sato como Yuji Itadori

como Yuji Itadori Gaku Kumazawa como Megumi Fushiguro

como Megumi Fushiguro Nonoka Yamaguchi como Nobara Kugisaki

como Nobara Kugisaki Ryosuke Miura como Satoru Gojo

como Satoru Gojo Kakudo Igarashi como Ryomen Sukuna

como Ryomen Sukuna Ray Fujita como Suguru Geto

como Suguru Geto Yuki Kubota como Toji Fushiguro

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PRESENTA LA OBRA TEATRAL DE “JUJUTSU KAISEN”?

Esta obra de teatro de la franquicia “Jujutsu Kaisen” se presentará en Tokio del 14 al 23 de noviembre del 2026 en el teatro Shibuya LOVEZ.

Eventualmente, la funciones continuarán en Osaka los días 28 y 29 de noviembre de este año, en el Sky Theater MBS.

¿CÓMO PUEDEN COMPRAR ENTRADAS LOS FANS DE “JUJUTSU KAISEN” QUE VIVEN FUERA DE JAPÓN?

A través de su portal oficial, la producción reveló que el sitio de venta de entradas en inglés abrirá el domingo 4 de octubre del 2026, a las 10:00 a.m. (hora japonesa), para compradores en el extranjero.

Asimismo, se explicó que el canal de venta acepta tarjetas de crédito y es accesible desde fuera de Japón, algo que resuelve una de las principales trabas que enfrentaban los fans internacionales hasta ahora.

Y, tal como se detalla en la web de la 2.5-Dimensional Musical Association, las entradas compradas por esta vía deberán recogerse directamente en la boletería del teatro el día de la función.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS Y QUÉ MÁS DEBEN SABER LOS FANS DE “JUJUTSU KAISEN”?

Los precios de la venta internacional van desde los 9,800 a los 12,800 yenes (entre 63.18 y 82.52 dólares estadounidenses), con impuestos incluidos y asientos numerados.

Cabe resaltar que este canal está dirigido a personas que viven fuera de Japón. Por lo tanto, si una persona japonesa realiza la compra por esta vía, la organización podría solicitarle documentación que confirme su residencia en el extranjero.

Finalmente, se advierte que algunos asientos tienen visibilidad restringida y que la obra se presenta sin servicio de subtítulos.

El actor francés-japonés Ray Fujita caracterizado como Suguru Geto (poseído por Kenjaku) para la adaptación teatral de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Shueisha)

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