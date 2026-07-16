La cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” está en producción, así que los fanáticos del popular anime basado en el manga japonés escrito e ilustrado por Gege Akutami están emocionados por los eventos de la segunda parte de The Culling Game, que promete los enfrentamientos más brutales y caóticos de la serie. Mientras Yuji, Megumi y Maki se adentran en las colonias más peligrosas para sobrevivir al torneo de hechiceros, orquestado por Kenjaku y que se expande a nivel global con la intervención del gobierno estadounidense.

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Entre los momentos más esperados de la nueva entrega están el combate entre Kinji Hakari y Hajime Kashimo, que es considerada una de las peleas más salvajes; la expansión del conflicto, donde Kenjaku se reúne con altos mandos de los Estados Unidos; y la implementación de nuevas reglas. Por supuesto, no son los únicos eventos que entusiasman a los fans.

La temporada 4 de “Jujutsu Kaisen” sin duda será grandiosa, pero la tercera temporada también tiene momentos épicos, entre ellos, el despertar de Maki y la masacre de los Zenin, el debut y enfrentamiento de Yuta Okkotsu, el tenso combate de Itadori contra Higuruma, y el asalto a las barreras de Tengen.

Esta imagen corresponde a una ilustración oficial de Megumi Fushiguro, lanzada específicamente como parte del arte promocional para las ediciones físicas (Blu-ray/DVD) de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa/ TOHO Animation)

LOS PERSONAJES MÁS ICÓNICOS DE “JUJUTSU KAISEN 3” Y SUS NUEVAS ILUSTRACIONES

De hecho, algunos de los personajes más icónicos de la serie fueron presentados en la tercera temporada del anime. Megumi Fushiguro es uno de ellos. El poderoso hechicero que busca rescatar a su hermana Tsumiki asumió un rol protagónico y estratégico de liderazgo. Aunque al final de la tercera entrega, está en situación crítica y al límite de sus fuerzas, tendrá un papel clave en la cuarta temporada.

Por supuesto, Yuta Okkotsu también tiene una participación muy importante en la primera parte del Culling Game. Primero se presenta como el verdugo falso de Yuji Itadori y luego se convierte en el jugador más dominante de la primera fase del torneo. De hecho, demuestra sus habilidades en la Colonia de Sendai.

Por esta razón, ambos personajes de “Jujutsu Kaisen” tienen nuevas ilustraciones como parte del arte promocional para las ediciones físicas (Blu-ray/DVD) de la tercera temporada del exitoso anime. El último volumen (Volumen 4) de la tercera entrega (The Culling Game - Parte 1) salió a la venta en Japón el 15 de julio de 2026.

Esta imagen corresponde a otra de las ilustraciones promocionales oficiales creadas por el estudio MAPPA para los sets de Blu-ray/DVD de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa/ TOHO Animation)

En la nueva ilustración, Megumi Fushiguro aparece herido y ensangrentado, realizando la clásica posición de manos necesaria para invocar su Expansión de Dominio: Chimera Shadow Garden o llamar a los shikigamis de su técnica de las Diez Sombras. Mientras que Yuta aparece con su característico uniforme blanco de la Escuela de Hechicería, ensangrentado tras los intensos combates en la Colonia Senda.

Pero ellos no son los únicos personajes de “Jujutsu Kaisen” que tienen nuevas imágenes. Ryu Ishigori aparece con su característico peinado estilo pompadour, su chaqueta con cuello de piel, placas militares y heridas de batalla en el rostro.

En la tercera temporada, Ryu Ishigori actúa como uno de los antagonistas principales de la Colonia de Sendai y el rival definitivo que empuja a Yuta Okkotsu al límite de sus capacidades.

Ryu Ishigori en una ilustración que forma parte de la colección para las ediciones en Blu-ray/DVD de "Jujutsu Kaisen: The Culling Game (Parte 1)" (Foto: Mappa/ TOHO Animation)

Detalle del lanzamiento de “Jujutsu Kaisen 3” en formato Blu-ray/DVD en Japón

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” ha dividido su lanzamiento en formato Blu-ray/DVD en Japón cuatro volúmenes mensuales.

Volumen 1: Lanzado el 15 de abril de 2026 (Episodios 48-50)

Volumen 2: Lanzado a finales de mayo de 2026

Volumen 3: Lanzado el 17 de junio de 2026 (Episodios 54-56)

Volumen 4: Lanzamiento el 15 de julio de 2026 (Episodios 57-59)

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