La temporada 4 de “Jujutsu Kaisen” es una de las producciones más esperadas por los fans de la acción, la intriga, el terror y la fantasía cargada de hechicería. Así, si disfrutaste de las primeras entregas del anime de Crunchyroll, seguro eres de los que quieren saber cuáles son los combates que están por venir. Por eso, en las siguientes líneas, te revelo la lista de peleas más emocionantes que se verían en la cuarta tanda de episodios de la producción. ¡Anda preparándote para las emociones fuertes!

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Vale precisar que la próxima temporada de la adaptación anime del manga de Gege Akutami continuará con el arco del ‘Culling Game’.

En ese sentido, el atractivo de esta etapa está en su mezcla de estrategia, poderes desbordados y enfrentamientos que ya vienen cargados del peso emocional típico del relato.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

¿QUÉ PELEAS SON LAS MÁS ESPERADAS EN LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”?

1. Kashimo vs. Hakari

Empiezo la lista con un duelo que se plantea como el escaparate definitivo de Hakari, un personaje que necesita una pelea larga, caótica y visualmente creativa para justificar su fama de poderoso.

De Kashimo, por su parte, se espera el rol de alguien tan letal que obligue a su contrincante a ir al límite. Con su energía eléctrica, él es quien debe forzar a Hakari a activar su dominio, poniendo a prueba su suerte absurda y su regeneración casi suicida.

Kinji Hakari es uno de los hechiceros más impredecibles del universo "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

2. Naoya vs. Maki

Esta batalla va más allá de ver quién gana: funciona como el cierre definitivo al abuso dentro de la familia Zen’in.

Es decir, representa el momento en que Maki deja de ser una secundaria subestimada para consolidarse como una amenaza letal, capaz de matar de un solo golpe.

Naoya, por otro lado, encarna el elitismo, la misoginia y las tradiciones rancias de su clan.

En la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen", Maki Zen'in atraviesa una radical transformación física y mental (Foto: MAPPA)

3. Yuki y Choso contra Kenjaku

Cierro la lista con un enfrentamiento en el que Yuki tiene la misión de demostrar por qué ostenta el rango de chamán de grado especial, al mismo nivel de figuras como Gojo.

Choso la acompaña y refuerza el peso emocional de su historia al plantarse ante el “padre” que usó y manipuló a su linaje.

Kenjaku, finalmente, se presenta como el arquitecto del caos, dispuesto a demostrar que puede darle batalla a dos grandes oponentes sin perder su aura de villano intocable.

Y a ti, ¿cuál de estas batallas te emociona más?

Kenjaku es el cerebro detrás del Incidente de Shibuya en la segunda temporada del anime "Jujutusu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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