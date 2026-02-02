Si durante tu maratón de la tercera temporada del anime “Jujutsu Kaisen” en Crunchyroll experimentaste la sensación de estar viendo algo familiar, debes saber que tu intuición no te falló. Y es que el estudio MAPPA construyó la adaptación del arco ‘Culling Game’ (o ‘Juego del sacrificio’) del manga original de Gege Akutami como un homenaje al séptimo arte... incluyendo referencias directas a tres películas: “Kill Bill: Vol. 1” (2003), “Fight Club” (1999) y “Christopher Robin” (2018).

Vale precisar que estos guiños funcionan como puerta de entrada a destacadas obras que—quizá—muchos espectadores desconocían.

Pero también supone la oportunidad para que miles de cinéfilos puedan disfrutar de un simpático tributo a sus filmes favoritos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

LAS REFERENCIAS AL CINE EN LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

1. “Kill Bill: Vol. 1”

En el episodio 4, se hizo una recreación de la icónica batalla de Uma Thurman contra los Crazy 88 en la Casa de las Hojas Azules de “Kill Bill”.

Resulta que, cuando Maki Zenin enfrenta a la unidad Kukuru tras la muerte de su hermana Mai, MAPPA replica encuadres, coreografías y recursos visuales del filme de Quentin Tarantino.

La secuencia incluye la decapitación de Ogi Zenin con un tajo similar al que elimina a O-Ren Ishii en el largometraje, la disposición circular de enemigos, la transición a blanco y negro durante el clímax violento, y el momento en el que Maki observa el reflejo de sus adversarios en la hoja de su espada.

La comparación entre el episodio 4 de "Jujutsu Kaisen 3" y la película "Kill Bill: Volume 1" (Fotos: Miramax / MAPPA | Composición de @SomosKudasai / X)

2. “Christopher Robin”

​El episodio 5 sorprendió con una referencia más intimista: la de la película “Christopher Robin” (2018) de Disney.

En la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”, la historia de Masamichi Yaga y su relación con sus creaciones replica la dinámica entre Christopher Robin adulto y Winnie the Pooh.

Asimismo, las referencias visuales son evidentes: el árbol torcido donde Yaga es ejecutado, la paleta de colores suaves y la estética del bosque que evoca los Cien Acres.

La comparación entre el episodio 5 de "Jujutsu Kaisen 3" y la película "Christopher Robin" (Fotos: MAPPA / Walt Disney Pictures | Composición de @JJKcontents / X)

3. “Fight Club”

El mismo episodio 5 incluye un tercer homenaje: cuando Yuji Itadori y Megumi Fushiguro llegan al club de peleas clandestino de Kinji Hakari, MAPPA recrea la atmósfera del filme “Fight Club” de David Fincher.

Además, Hakari parece inspirado en Tyler Durden (Brad Pitt), tanto en el diseño como en la naturaleza de su sociedad.

Por si fuera poco, la frase icónica “No se habla del club de la pelea” aparece textualmente, funcionando como una metáfora del mundo de la hechicería (es un secreto reservado solo para quienes forman parte de él).

Y tú, ¿habías notado estas referencias?

La comparación entre el episodio 5 de "Jujutsu Kaisen 3" y la película "Fight Club" (Fotos: MAPPA / Fox 2000 Pictures | Composición de @JJKcontents / X)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí