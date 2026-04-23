Como muchos sabemos, son pocos los animes que han logrado el nivel de popularidad que tiene hoy en día “Jujutsu Kaisen”. Y es que, a lo largo de los años, las conversaciones alrededor de las teorías y los arcos de la serie han sido las protagonistas de innumerables publicaciones en medios y redes sociales... reflejando su enorme éxito en todo el mundo. Así, para alegría de los fans de la producción en Latinoamérica, se ha revelado que su temporada 2 se incorpora al catálogo de Disney+. Entonces, si quieres conocer más al respecto, esta nota es para ti.

Vale precisar que la segunda entrega de la adaptación del manga de Gege Akutami se centra en dos de los arcos más comentados de la obra: el pasado de Satoru Gojo y el Incidente de Shibuya, donde la tensión entre hechiceros y maldiciones alcanza su punto más alto.

De esta manera, el tono del relato se vuelve más oscuro y las consecuencias realmente empiezan a sentirse para nuestros protagonistas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen 2”:

¿CUÁNDO LLEGA LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN” A DISNEY+?

De acuerdo con la ficha oficial del anime en Disney+, la temporada 2 estará disponible en el servicio de streaming a partir del lunes 27 de abril del 2026 en la mayoría de países de Latinoamérica.

Por lo tanto, para disfrutar de esta tanda de episodios sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

¿EN QUÉ ORDEN DEBO VER “JUJUTSU KAISEN” ANTES DE LA TEMPORADA 2?

Si recién estás entrando al mundo de “Jujutsu Kaisen”, o simplemente quieres repasar la historia antes del estreno, recuerda que el orden sí importa. Lo ideal es:

Así, tendrás claro quién es quién, cómo se conectan los eventos del pasado de Gojo y por qué ciertos personajes son tan importantes en los nuevos capítulos.

Sin embargo, si no tienes tiempo para verlo todo, puedes priorizar los capítulos del arco del instituto y la cinta, que sirven como base emocional para lo que viene.

El póster oficial del Arco del Incidente de Shibuya, el cual forma parte la segunda temporada del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí