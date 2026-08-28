The Culling Game continuará en la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”, que está oficialmente en producción por el estudio MAPPA, que confirmó la noticia durante la celebración de su 15º aniversario el 19 de junio de 2026, donde también compartieron el primer teaser tráiler de esta nueva entrega del popular y exitoso anime basado en el manga de Gege Akutami. Aunque aún no tiene fecha de estreno, se estima que los nuevos episodios podrían emitirse a partir de finales de 2027 o principios de 2028.

La cuarta entrega es una de las más esperadas de la serie debido a que adaptará emocionantes batallas, como los enfrentamientos de Hakari contra Kashimo,y Maki contra Naoya. Además, profundizará en los planes del villano Kenjaku, que tiene el objetivo de recolectar una cantidad masiva de energía maldita y utilizarla para fusionar a toda la población de Japón con el hechicero Tengen, forzando una evolución artificial en la humanidad.

Pero ¿qué es lo que debes saber antes de la temporada 4 de “Jujutsu Kaisen”? No necesariamente sobre la trama de la historia protagonizada por Yūji Itadori, sino sobre lo que se prepara los próximos capítulos.

Kenjaku, el hechicero que orquestó el Culling Game, en una escena del tráiler de la cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

ESTO ES LO QUE DEBES SABER SOBRE LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”

1. Adaptará el final de The Culling Game

La tercera temporada cubrió la primera parte de los Juegos de la Eliminación, así que, la cuarta entrega adaptará la segunda parte de este arco, abordando las fases más decisivas del torneo ideado por Kenjaku y dando cierre a este intenso arco de la serie.

Por lo tanto, la nueva entrega retomará la historia exactamente dónde quedó la sangrienta batalla de la colonia de Sendai. La trama entrará a la fase crítica y destructiva del plan de Kenjaku.

2. La segunda parte de la temporada 3

Inicialmente, la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” era anunciada como la segunda parte (o segundo cour) de la tercera entrega, ya que ambas adaptan el mismo gran arco del manga: The Culling Game. A esto se sumaba, que la tercera temporada solo tiene 12 episodios.

No obstante, tras finalizar la emisión de la tercera temporada, MAPPA anunció oficialmente que el Juego de la Matanza regresaría en una cuarta temporada independiente titulada “The Culling Game - Part 2”.

Yuta Okkotsu en una nueva imagen promocional del evento especial por el aniversario de "Jujutsu Kaisen", donde se revelarán más detalles de la temporada 4 (Foto: Mappa)

3. La temporada 4 se estrenaría antes de lo previsto

Entre cada temporada de “Jujutsu Kaisen” hay un tiempo de espera de más de dos años, por lo tanto, se especula que la cuarta entrega del popular anime se estrenará a inicios del 2028. No obstante, podría llegar un poco antes considerando la cantidad de episodios de la última temporada.

La tercera entrega tiene 12 capítulos y se estima que la cuarta temporada tendrá entre 12 y 14 episodios, casi la mitad de lo que tienen las dos primeras temporadas del anime. Por lo tanto, el tiempo de producción podría ser menor.

4. El destino de Satoru Gojo

Los primeros avances de la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” y la estructura del manga de Gege Akutam revelan que los nuevos capítulos también se enfocarán en el sello de Satoru Gojo. Debido a esto se estima que este evento se posicionará firmemente como el gran clímax o el cierre de la cuarta entrega.

En el anime de "Jujutsu Kaisen", Satoru Gojo se encuentra sellado dentro de la Prisión Confinadora (Prison Realm) ¿Será liberado en la temporada 4? (Foto: MAPPA)

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