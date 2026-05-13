Después de los emocionantes batallas e impactantes eventos de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, los fanáticos esperan con ansias la cuarta temporada, que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. No obstante, los nuevos episodios del popular anime aún no tienen fecha de estreno ni otros detalles de la trama. Pero siempre queda la opción de recurrir al material original o esperar alguna pista de los involucrados en el proyecto. De hecho, el actor de doblaje del protagonista compartió un avance.

La tercera entrega de esta exitosa serie terminó con Yuta Okkotsu derrotando a oponentes en la colonia de Sendai y sumando 190 puntos para añadir nuevas reglas al Juego de la Eliminación. Mientras que, Kenjaku aparece con la Prisión Confinadora, lo que prepara el terreno para la segunda parte de este popular arco.

Sin duda, la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” incluirá más acción y brutales enfrentamientos. Además, Kenjaku, el villano principal continuará manipulando las reglas del juego desde las sombras con el objetivo de acumular la energía maldita necesaria para fusionar a la humanidad con el Maestro Tengen.

El actor de doblaje de "Jujutsu Kaisen" revela que habrá un momento particularmente ligero que Yuji necesitaba con urgencia (Foto: Mappa)

LA ESCENA DE LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN” MÁS ESPERADA POR EL PROTAGONISTA

Pero Adam McArthur, el actor de doblaje en inglés de Yuji Itadori, reveló otro aspecto de la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”. Aunque aseguró momentos emocionantes, resaltó un momento más ligero con el que muchos lectores del manga probablemente estén muy familiarizados.

En una entrevista con ScreenRant en la LVL UP Expo 2026, McArthur habló de una escena que aparecerá en los primeros episodios de la próxima temporada. Se trata de un momento divertido del capítulo 199 del manga de Koyoharu Gotōge: Yuji se reúne con Megumi junto a Takaba y Hana Kurusu en la Colonia Número 1 de Tokio.

El actor que le da voz al protagonista de “Jujutsu Kaisen” señaló que es una de las escenas que más ha disfrutado hasta ahora, debidos a que se trata de breve respiro de la intensidad característica de The Culling Game.

“La verdad es que todo ha sido una locura. Cada temporada va de cero a cien en un instante. De hecho, la primera temporada fue así de rápida, y así nos mantuvimos desde Shibuya hasta la tercera temporada”, declaró McArthur. “Tengo muchas ganas de ver más del juego de selección. Hay una escena —así que intentaré no revelar demasiados detalles—, pero una de las que más me emociona ver animada es cuando volvemos con Yuji en el juego de selección después de pasar un rato con Megumi. ¡No puedo esperar a ver a Yuji en bata con una copa de vino en la habitación del hotel!”

“Creo que va a ser divertidísimo. Tengo que verlo. Me encanta que, con toda la locura que está pasando, todavía tengamos esos pequeños momentos de ligereza, con Yuji. Así que sí. Tengo muchas ganas de verlo”, agregó.

En esta escena del manga "Jujutsu Kaisen", mientras Yuji agita su copa de vino mientras viste una bata, Megumi despierta luego de su pelea con Reggie Star (Foto: Mappa)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” no tiene una fecha de estreno exacta confirmada, pero los reportes de la industria y proyecciones especializadas apuntan a enero de 2027.

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