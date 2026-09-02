Mappa no anunció la fecha de estreno de la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” durante el Juju Fest 2026, evento especial celebrado el 29 y 30 de agosto de 2026 en el K-Arena Yokohama en Japón, diseñado para marcar el gran final de la celebración por el quinto aniversario del anime. No obstante, se ha confirmado que los episodios que adaptan la segunda parte de The Culling Game están en proceso de producción, incluso, la página oficial de la popular y exitosa serie ha compartido la primera sinopsis.

Durante el evento se anunció que Shota Goshozono asume el rol de Director Jefe, mientras que Takeru Sato se encarga de la dirección general de los nuevos episodios, que prometen algunas de las batallas más emocionantes de la obra creada por Gege Akutami.

Además, en el Juju Fest 2026, Mappa compartió una nueva imagen promocional de la cuarta temporada. Ryomen Sukuna es el protagonista de la ilustración, lo que es una señal del rol que jugará en los próximos capítulos y complementa la información que revela la sinopsis.

En la cuarta temporada del anime "Jujutsu Kaisen", que aún no tiene fecha de estreno, Sukuna se convertirá en el motor principal del caos (Foto: Mappa)

LA PRIMERA SINOPSIS DE LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”

La cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” retomará la historia exactamente donde concluyó la tercera entrega y se adentrará en las fases más críticas y destructivas del plan ideado por Kenjaku, quien tiene el objetivo de recolectar una cantidad masiva de energía maldita y utilizarla para fusionar a toda la población de Japón con el hechicero Tengen, forzando una evolución artificial en la humanidad.

De acuerdo con la sinopsis oficial que se muestra en la página web oficial del anime, “a medida que sus respectivas historias se cruzan, The Culling Game entra en una nueva fase. En tanto, Hakari y Panda se dirigen a Tokio 2 en busca de Kashimo, quien posee 100 puntos”.

Por otro lado, “Maki destruye a la familia Zenin y se marcha a algún lugar; Choso y Tsukumo protegen a Tengen, quien vive recluido en el Palacio Koseimiya; y Sukuna está tramando algo... En The Culling Game, el caos de las maldiciones continúa evolucionando.”

Con esto último, se confirma que la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” mostrará combates cruciales, los planes ocultos de Sukuna y el posicionamiento de los hechiceros en un torneo mortal de estilo.

En el tráiler de la cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen", Megumi Fushiguro aparece al límite, preparándose para invocar a Mahoraga (Foto: MAPPA)

EL ROL DE SUKUNA EN LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”

Tanto la sinopsis como el nuevo póster confirman que el Rey de las Maldiciones, que en la anterior entrega tuvo un rol secundario, tomará el control total de la narrativa y se convertirá en el motor principal del caos en la nueva temporada de “Jujutsu Kaisen”.

¿Significa que la destructiva presencia de Ryomen Sukuna ya no estará contenida dentro de Yuji Itadori? Los últimos segundos del tráiler también muestran algunas pistas, ya que muestra a Yuji sin las características marcas de Sukuna en el rostro, lo que sugiere que la cuarta entrega podría terminar con el gran momento en que el Rey de las Maldiciones abandona el cuerpo del protagonista.

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