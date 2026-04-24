Si estás planificando disfrutar de una maratón del anime “Jujutsu Kaisen” y no sabes por dónde empezar, mirar las puntuaciones en IMDb puede ser un buen atajo. Y es que, en el portal, algunos episodios tienen nota casi perfecta y suman decenas de miles de votos... funcionando como una especie de lista con los momentos más importantes para ver—o revisar—en Crunchyroll. Así, ¿te gustaría conocer el ranking con el Top 5 de capítulos de la serie? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción se basa en el manga de Gege Akutami y se centra en Yuji Itadori, un estudiante que termina compartiendo su cuerpo con Ryomen Sukuna, la maldición más temida del mundo.

Entonces, para aprender a controlar ese poder, ingresa a la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio, donde entrena junto a Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki y bajo la tutela del poderoso Satoru Gojo.

De esta forma, a lo largo de sus temporadas, la ficción combina humor y momentos cotidianos con arcos extremadamente oscuros, llenos de batallas, decisiones dolorosas y giros que cambian por completo el rumbo de la historia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen”:

¿CUÁLES SON LOS 5 MEJORES EPISODIOS DE “JUJUTSU KAISEN” SEGÚN IMDB?

Los siguientes episodios del anime son los que concentran las notas más altas en IMDb.

Puesto #5. “Hidden Inventory: Part 3” (T2.E3)

Nota: 9,6 / 17 mil votos

Este capítulo es uno de los más intensos del arco “Hidden Inventory” y un punto de inflexión para entender lo que ocurrirá con los personajes en los episodios siguientes.

Tras rescatar a Kuroi, el grupo disfruta de una breve pausa en Okinawa, pero al regresar a Tokio son emboscados por Toji Fushiguro, decidido a impedir la fusión de Riko con Tengen cueste lo que cueste.

Puesto #4. “Perfect Preparation” (T3.E4)

Nota: 9,7 / 36 mil votos

Aquí el foco pasa a Maki Zen’in, enviada inicialmente a recoger herramientas malditas.

Sin embargo, lo que parece una misión más, se convierte en un ajuste de cuentas brutal contra su propio clan, mientras busca vengar a su hermana.

Gracias a la combinación de acción cruda y catarsis emocional, este capítulo se ha convertido en uno de los favoritos entre los fans.

Puesto #3. “Thunderclap – Part 2” (T2.E17)

Nota: 9,7 / 23 mil votos

En este episodio, Megumi recurre a un ritual de exorcismo prácticamente suicida al invocar a Mahoraga, su shikigami más poderoso, con tal de derrotar a Haruta.

Sin embargo, Sukuna interviene para mantener intactos sus propios planes con el joven hechicero.

Así, el nivel de tensión, sumado al despliegue de poder de Sukuna, le ha valido un impresionante 9,7 de calificación.

2. “Thunderclap” (T2.E16)

Nota: 9,7 / 25 mil votos

Este capítulo coloca a Megumi frente al abrumador poder de Toji, que lo ataca sin descanso, mientras Panda y Kusakabe quedan atrapados en medio del enfrentamiento entre Jogo y Sukuna.

Sin dudas, es un episodio donde todo parece salirse de control al mismo tiempo... con una sensación de caos coordinado que se ha ganado el corazón de la audiencia.

1. “Sendai Colony” (T3.E12)

Nota: 9,9 / 39 mil votos

En el primer lugar se encuentra “Sendai Colony”, el gran final de la temporada 3 del anime, el cual trae consigo a Yuta Okkotsu enfrentándose a tres hechiceros de enorme nivel dentro de la colonia de Sendai.

La coreografía de combate, el ritmo del capítulo y la forma en que muestra el verdadero peso de Yuta dentro del mundo de los hechiceros han hecho que alcance una altísima nota.

De esta manera es, hoy por hoy, el gran favorito de la comunidad de IMDb.

El episodio 12 de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" ha sido aclamado por los fans (Foto: MAPPA)

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