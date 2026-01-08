La larga espera terminó. Los fanáticos de “Jujutsu Kaisen” finalmente pueden disfrutar de la tercera temporada del anime que narra la historia de Yuji Itadori, un estudiante normal que se ve arrastrado al mundo sobrenatural tras ingerir un objeto maldito y convertirse en el recipiente del poderoso demonio Sukuna, el mismo que tomó control de su cuerpo y causó las matanzas masivas en Shibuya al final de la segunda entrega. Por lo tanto, en los nuevos episodios, el protagonista tiene que lidiar con la culpa y las consecuencias de la masacre.

La nueva entrega del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami adapta el arco de The Culling Game, por lo tanto, incluye emocionantes batallas y nuevos personajes como Kashimo, Higuruma y Kinji Hakari. A continuación, te comparto la lista con las esperadas incorporaciones.

LOS NUEVOS PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

1. Kinji Hakari

Kinji Hakari fue suspendido de la Escuela Técnica de Magia Metropolitana de Tokio en Jujutsu Kaisen y es conocido por dirigir el Club de Lucha Gachinko clandestino. Gojo Satoru consideraba que tenía el mayor potencial de la nueva generación de hechiceros. En la temporada 3, de “Jujutsu Kaizen”, Yuji y Megumi buscan que se convierta en su aliado.

Yuji y Megumi buscan a Kinji Hakari en la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: Netflix)

2. Hiromi Higuruma

Hiromi Higuruma es un brillante abogado defensor que se convierte en un poderoso hechicero durante el Culling Game, donde se convertirá en uno de los primeros oponentes de Yuji. No obstante, la rivalidad no durará mucho tiempo, y eventualmente se convertirán en aliados.

Hiromi Higuruma es un poderoso hechicero durante el Culling Game, que es arco que se adapta en la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Netflix)

3. Kirara Hoshi

Kirara Hoshi es una estudiante de tercer año de Jujutsu High, además es la guardiana y estratega del club de lucha clandestino de Kinji Hakari, a quien le es leal. Love Rendezvous (Cita de Amor) es su técnica maldita y se basa en la constelación de la Cruz del Sur.

Kirara Hoshi se une a la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen". Este personaje es leal a Hakari (Foto: Netflix)

4. Fumihiko Takaba

Fumihiko Takaba es un comediante fracasado y optimista cuyo poder reside en su Técnica Maldita de “El Comediante”, que le permite convertir en realidad cualquier cosa que le parezca divertida. También se convertirá en aliado de Yuji y sus amigos, y será clave en la lucha contra Kenjaku y Sukuna

Fumihiko Takaba también se convertirá en aliado de Yuji y sus amigos en la tercera temporada "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

5. Reggie Star

Reggie Star es un hechicero que también aparece en el arco de Culling Game y es un líder estratégico en su colonia. Su técnica maldita es la Recreación Contractual, que le permite materializar cualquier cosa escrita en un recibo. Gracias a él, Megumi comprende que el Juego de la Matanza fue solo el primer paso para el plan maestro de Kenjaku.

Reggie Star es un hechicero que también aparece en el arco de Culling Game de la tercera temporada "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

Pero ellos no son los únicos personajes nuevos que aparecerán en los episodios de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”. También se espera la participación de estos héroes y villanos:

Hana Kurusu

Naoya Zenin

Hajime Kashimo

Yorozu

Ryu Ishigori

Takako Uro

Iori Hazenoki

