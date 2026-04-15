Desde el estreno de su primera temporada, en octubre de 2020, “Jujutsu Kaisen” ha logrado cautivar al público con su calidad de animación y con la manera en que adaptó el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. Y tras el lanzamiento de su tercera entrega, en enero de 2026, consolidó su éxito. Por lo tanto, tiene un gran número de seguidores que siguen cada detalle de la historia centrada en Yuji Itadori, un estudiante de secundaria con una fuerza física excepcional cuando se come un objeto maldito: el dedo podrido de Ryomen Sukuna.

Aunque los fanáticos de esta franquicia apoyan tanto el anime como el manga original y la secuela “Jujutsu Kaisen Modulo”, también tiene discrepancias sobre las calificaciones de algunos episodios. Por ejemplo, los espectadores de Japón criticaron el cuarto episodio de la tercera temporada por priorizar la acción frenética sobre la narrativa, y por la “occidentalización” del estilo.

Otro asunto en el que los fans de “Jujutsu Kaisen” no están de acuerdo es en quién es el personaje más fuerte de la franquicia. Para algunos, Satoru Gojo lidera la lista, no obstante, otros lo ubican en el segundo lugar. Entonces, ¿quién lo supera?

“Everyone’s Ranking” (ranking.net) realizó una encuesta para determinar el personaje más fuerte de “Jujutsu Kaisen”, con un total de 115 personajes. A continuación, te comparto los diez primeros puestos y los principales detalles del ranking.

Satoru Gojo es uno de los personajes principales de la serie y manga, "Jujutsu Kaisen". Es un poderoso hechicero y un profesor en la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio (Foto: MAPPA)

¿CUÁLES SON LOS PERSONAJES MÁS FUERTES DE “JUJUTSU KAISEN”?

Estos son los diez personajes más fuertes de “Jujutsu Kaisen”, según la encuesta mencionada anteriormente:

1. Ryomen Sukuna: El “Rey de las Maldiciones” es reconocido como el ser más poderoso de la serie, con fuerza, velocidad y técnicas inigualables.

2. Satoru Gojo: Considerado el hechicero más fuerte, con habilidades casi divinas como el Limitless y los Six Eyes.

3. Yuji Itadori: Tras desbloquear su máximo potencial, se erige como una fuerza de nivel superior, capaz de enfrentarse a los más fuertes.

4. Mahoraga: El General Divino de las Ocho Hojas Divergentes del Sila, es el shikigami más poderoso e incontrolable de la Técnica de Sombras de Diez Tipos del clan Zenin.

5. Toji Fushiguro: Conocido como el Asesino de Hechiceros. Es el padre de Megumi Fushiguro y un antiguo miembro del prestigioso Clan Zenin, al cual abandonó tras ser despreciado por su falta de energía maldita.

6. Suguru Geto: Un hechicero de Grado Especial y el mejor amigo de Satoru Gojo durante sus años de estudiantes en la Academia de Hechicería de Tokio.

Satoru Gojo es un poderoso hechicero que solía ser amigo de Satoru Gojo en el manga y anime de “Jujutsu Kaisen” (Foto: MAPPA)

7. Yuki Kujuku: Una de los únicos cuatro hechiceros de Grado Especial. A diferencia de otros de su rango, no trabaja directamente para la Academia Jujutsu porque no está de acuerdo con los métodos de los “altos mandos”.

8. Rika Orimoto: Conocida como la “Reina de las Maldiciones”. Fue una niña humana que, tras morir en un accidente, fue convertida en una poderosa maldición de grado especial por su amigo de la infancia, Yuta Okkotsu, debido a su inmenso amor y negación de su muerte.

9. Shika Shiunichi: Un hechicero ancestral de la era Edo, resucitado en el cuerpo físico de un estudiante por Kenjaku para participar en The Culling Game.

10. Maki Zenin: Alcanzó una restricción celestial completa, convirtiéndose en una luchadora física inigualable similar a Toji Fushiguro.

Los resultados de esta encuesta colocan a Ryomen Sukuna, el Rey de las Maldiciones, en el primer lugar. Mientras que, Gojo Satoru es relegado al segundo puesto, aunque por muy poco, ya que su rival obtuvo 95 puntos y Gojo alcanzó los 94,5.

El tercer lugar lo ostenta Yuta Okkotsu, quien obtuvo 85 puntos. Los siguientes en la lista, Mahoraga, Toji Fushiguro, Suguru Geto y Yuki Kujuku tienen puntajes superiores a 80. ¿Estás de acuerdo con este ranking?

Maki Zenin en una escena del cuarto episodio de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", que terminó el 27 de marzo de 2026 (Foto: Mappa)

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