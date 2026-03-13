A pesar de que animes como “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se han convertido en la sorpresa de la temporada de invierno 2026, “Jujutsu Kaisen” sigue siendo uno de los animes más exitosos de los últimos años y aunque la tercera entrega ha recibido algunas críticas, su excelente puntuación se mantiene. A pocos episodios del final de la primera parte de “The Culling Game”, Ranking! realizó una encuesta que clasifica a los 10 personajes más populares de la tercera entrega. ¿Quieres conocer los resultados? Revisa si tu favorito aparece en la lista.

Los nuevos episodios de la popular serie, que se basa en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, adaptan el arco de los Juegos de la Matanza, que se centra en la competencia de supervivencia masiva orquestado por Kenjaku para forzar la evolución de la humanidad en Japón mediante la acumulación de energía maldita, han presentado nuevos personajes que en poco tiempo se han convertido en los favoritos de los fans.

ESTOS SON LOS PERSONAJES MÁS POPULARES DE “JUJUTSU KAISEN”

Aunque para muchos fanáticos de “Jujutsu Kaisen”, Satoru Gojo es el personaje predilecto del anime, debido a su poder, su personalidad memorable y su historia, no aparece en los primeros puestos del ranking realizado en Japón. Por supuesto, el personaje favorito de la mayoría es el protagonista, Yuji Itadori.

La determinación de Yuji es puesta a prueba en los nuevos capítulos, ya que tiene que impedir que un malvado hechicero fuerce la evolución de la humanidad. Esto lo ayuda a resaltar en la historia y lo convierte en el favorito de muchos. De hecho, Ranking! lo destacó por la combinación de “alegría y convicción” inherentes a su personalidad.

La popularidad de Yuji refleja la profunda conexión de los fans de "Jujutsu Kaisen" con su historia (Foto: Mappa)

Estos son los personajes más populares de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”:

Yuji Itadori Panda Yuta Okkotsu Megumi Fushiguro maki zenin Ryomen Sukuna Naoya Zenin Mai Zenin Eligió Kenjaku

En la encuesta que se realizó en Japón y que recogió las respuestas de casi 2500 participantes, desde adolescentes hasta adultos, el segundo lugar del Top 10 lo ocupa Panda, quien destaca por su emotiva historia, su lealtad, devoción y sus habilidades únicas.

El siguiente en la lista es Yuta Okkotsu, quien adquiere sus poderes tras la muerte de su amiga de la infancia, Rika, quien luego se convierte en un espíritu maldito y se une a él. Tiene un rol importante en la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, así que su popularidad no es una sorpresa.

Panda es un cadáver maldito por mutación abrupta con emociones y conciencia propias. Esto lo convierte en uno de los personajes favoritos de los fans de "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿Por qué Satoru Gojo no está en el Top 10 de personajes populares de “Jujutsu Kaisen”?

Satoru Gojo es un personaje legendario en “Jujutsu Kaisen” debido a su historia y en su rol en las anteriores entregas, por lo tanto, su ausencia probablemente se deba a que, por el momento, no forma parte de la trama central.

The Culling Game es el eje central de los nuevos episodios del popular anime, así que Panda, Yuta Okkotsu, Mai Zenin y otros nuevos personajes tienen más participación y relevancia.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí