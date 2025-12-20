A unas semanas del gran estreno de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, que llega el 8 de enero de 2026 y adapta el arco The Culling Game, el exitoso anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami compartió un nuevo tráiler en la Jump Festa 2026. El intenso avance revela el tema de apertura, los primeros vistazos a varios personajes nuevos y más. A continuación, te comparto los detalles principales que incluye el video de casi dos minutos de duración.

Debido a que la segunda temporada terminó con el arco del Incidente de Shibuya, dejó un panorama muy oscuro y alteró drásticamente el statu quo del mundo de la hechicería, así que en los nuevos episodios, Yuji Itadori no regresa a la escuela técnica, sino que se concentra en derrotar a la gran cantidad de espíritus malditos desatados por Kamo Norimichi, junto con Choso.

En medio de este caos, la Inspección General de Jujutsu revoca la suspensión de la sentencia de muerte de Itadori Yuji y nombra al Hechicero de Grado Especial Okkotsu Yuta como su verdugo. “Jujutsu Kaisen: Execution” mostró solo el inicio del arco, por lo tanto, los fans están emocionados por los próximos eventos.

LA PRINCIPALES REVELACIONES DEL NUEVO TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Episodio doble

“Jujutsu Kaisen” anunció que los dos primeros episodios de la tercera temporada se estrenarán consecutivamente el jueves 8 de enero. La nueva entrega cuenta con la dirección de Shota Goshozono, la composición de Hiroshi Seko, la música de Yoshimasa Teuri y, Yosuke Yajima y Hiromi Niwa como encargados del diseño de personajes.

El tema de apertura

King Gnu se encargará de interpretar el tema de apertura de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” que lleva el título “AIZO”. El grupo ya interpretó el tema “SPECIALZ” para el arco del Incidente de Shibuya y “One Way” para la película de anime “Jujutsu Kaisen 0”.

Reggie Star es uno de los nuevos personajes que aparece en el tráiler de la tercera temporada "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

Los nuevos personajes

El tráiler de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” incluye cameos de los nuevos personajes como Higuruma, Takaba, Kirara, Hakari, el Maestro Tengen y Ángel, quienes serán la clave para liberar a Gojo del Reino de la Prisión.

Kinji Hakari con la voz de Kazuya Nakai (Roronoa Zoro en “One Piece”)

Kirara Hoshi con la voz de Yuki Sakakihara (Joel Gear en “Dr. Stone”)

Hiromi Higuruma con la voz de Tomokazu Sugita (Gintoki Sakata en “Gintama”)

Fumihiko Takaba con la voz de Satoshi Tsuruoka (General Are in “Sand Land”)

Reggie Star con la voz de Yutaka Aoyama (narrador en “Kaguya-sama: Love Is War”)

Kogane con la voz de Neeko (“¡Reborn en Katekyo Hitman Reborn!”)

Las batallas más esperadas

El arco de The Culling Game incluye emocionantes batallas como el combate de Choso contra Naoya Zenin y el de Maki contra el Clan Zenin, que aparecieron en el avance anterior. En el nuevo tráiler muestra a Yuji contra Hakari, Megumi contra Reggie y Yuji contra Higuruma.

Yūji Itadori enfrenta intensas batallas en la tercera temporada "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí