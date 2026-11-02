El anime “Jujutsu Kaisen” sabe mantener vivas las expectativas de sus fans. Y ahora los ha sorprendido con una tanda de pósters de personajes dedicada a su temporada 3, en la que se aprecia a los hechiceros y maldiciones que más peso tuvieron en la primera parte del arco ‘Culling Game’ (o ‘Juego del Sacrificio’). En ese sentido, para los seguidores que ya terminaron esta tanda de episodios de la producción, el lanzamiento funciona como un recordatorio especial. Así, ¿te gustaría ver cada una de esas ilustraciones? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la ficción se basa en el manga de Gege Akutami y sus tres primeras entregas, junto con la película “Jujutsu Kaisen 0”, están disponibles en el catálogo de Crunchyroll.

Además, el show televisivo se ubica en el terreno del shonen de acción y, en algún momento del año 2027, se espera el estreno de su temporada 4.

LOS NUEVOS PÓSTERS DE “JUJUTSU KAISEN”

A continuación, descubre cada uno de los nuevos pósters que lanzó el perfil oficial del anime el pasado sábado 31 de octubre del 2026.

1. Yuji Itadori: el protagonista de la serie, un joven de fuerza física excepcional que se convierte en el recipiente de Ryomen Sukuna tras comerse uno de sus dedos.

El nuevo póster de Yuji Itadori en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

2. Yuki Tsukumo: hechicera de grado especial, una de las pocas hechiceras que alcanzan ese nivel dentro de la serie.

El nuevo póster de Yuki Tsukumo en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

3. Reggie Star: jugador reencarnado del ‘Culling Game’, un antagonista que utiliza contratos y objetos malditos para combatir.

El nuevo póster de Reggie Star en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

4. Kenjaku: antiguo hechicero que ha sobrevivido durante siglos trasladando su cerebro a distintos cuerpos, incluido el de Suguru Geto.

El nuevo póster de Kenjaku, ocupando el cuerpo de Suguru Geto, en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

5. Master Tengen: una figura ancestral e influyente del mundo hechicero, vinculada a la protección y organización de la sociedad de hechiceros.

El nuevo póster de Master Tengen en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

6. Yuta Okkotsu: protagonista de “Jujutsu Kaisen 0”, un hechicero de grado especial ligado a Rika Orimoto, la maldición que lo acompañó desde su infancia.

El nuevo póster de Yuta Okkotsu en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

7. Hiromi Higuruma: exabogado convertido en jugador del ‘Culling Game’, reconocido por su técnica ligada al juicio y a las reglas.

El nuevo póster de Hiromi Higuruma en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

8. Maki Zen’in: hechicera perteneciente al clan Zen’in, uno de los tres clanes destacados del mundo de la hechicería.

El nuevo póster de Maki Zen'in en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

9. Naoya Zen’in: miembro del clan Zen’in y antagonista con una visión profundamente machista del rol de las mujeres en la hechicería.

El nuevo póster de Naoya Zen'in en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

10. Megumi Fushiguro: hechicero del Colegio de Hechicería de Tokio y compañero cercano de Yuji, conocido por invocar shikigami a través de sus sombras.

El nuevo póster de Megumi Fushiguro en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

11. Ryomen Sukuna: el Rey de las Maldiciones, un hechicero legendario de la era Heian que habita en el cuerpo de Yuji a través de sus dedos sellados.

El nuevo póster de Ryōmen Sukuna en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí