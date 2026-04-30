¡Aoi Todo vuelve a escena... con arrugas, mucha experiencia y aura de leyenda! Y es que el tercer volumen de “Jujutsu Kaisen Modulo”, el manga spin-off que expande el mundo creado por Gege Akutami, por fin muestra cómo se ve el eterno “mejor amigo” de Yuji Itadori en un futuro lejano. En ese sentido, si quieres saber qué revela exactamente este extra de la obra y qué significa para la franquicia, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Mira también: Los 5 animes de fantasía y terror que no te puedes perder en Crunchyroll

Vale precisar que “Módulo” se sitúa décadas después del final de “Jujutsu Kaisen” y sirve como secuela directa, con nuevos protagonistas y amenazas muy distintas a las maldiciones originales.

Así, la historia transcurre 68 años después del llamado “Juego de la Muerte”, en un mundo futuro que mezcla acción de hechiceros con ciencia ficción.

¿CÓMO SE VE AOI TODO EN EL FINAL DEL VOLUMEN 3 DE “JUJUTSU KAISEN MÓDULO”?

Tal como reportan medios como Soap Central, la ilustración especial del último tomo de “Jujutsu Kaisen Módulo” muestra a Aoi Todo convertido en un anciano que mantiene su presencia física, aunque ya lejos de la versión hipermusculada que conocimos en el anime y en el manga original.

En realidad, vemos que disfruta de una vida tranquila, aparentemente apartado de los combates y quizás incluso de la hechicería activa.

Y es que se luce mirando el horizonte con un gesto sereno, transmitiendo fuerza y carácter.

Esta la apariencia de Aoi Todo a la edad de 86 años, tal como lo revela el volumen 3 del manga "Jujutsu Kaisen: Módulo" (Foto: Shueisha)

¿QUÉ MÁS REVELA EL EXTRA DEL VOLUMEN 3 DE “JUJUTSU KAISEN MÓDULO”?

El capítulo extra y las ilustraciones especiales del volumen 3 de “Jujutsu Kaisen Módulo” funcionan como la última oportunidad de Gege Akutami y el ilustrador Yuji Iwasaki para mostrar el destino de varios personajes.

De esta manera, la publicación incluye bocetos y nuevos diseños de figuras icónicas como Yuji Itadori y Nobara Kugisaki.

Cabe resaltar que, en los días previos al lanzamiento, se habló de una gran revelación relacionada a un personaje que no había aparecido en “Módulo”, y buena parte del fandom asumió que se trataba de Megumi Fushiguro.

Sin embargo, el giro llegó cuando se confirmó que la ilustración sorpresa era la de Todo y que, según el capítulo final del manga, Megumi ya no está con vida para el momento en el que transcurre la secuela, lo que explica su ausencia en este cierre visual.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí