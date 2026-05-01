“Jujutsu Kaisen” vuelve a dar tema de conversación, pero esta vez desde el papel y no desde la serie de TV. Y es que el spin-off “Jujutsu Kaisen Módulo” lanzó su volumen final acompañado de un video animado a cargo de MAPPA... el cual podría ser perfectamente el tráiler de un nuevo anime. Aunque, en realidad, solo se trata de un anuncio promocional del manga escrito por Gege Akutami e ilustrado por Yūji Iwasaki. Así, ¿te gustaría saber qué muestra el clip? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

De acuerdo con Shueisha, “Módulo” es una secuela directa del manga original, situada varias décadas en el futuro y con nuevos protagonistas que heredan el legado de personajes muy conocidos por el fandom.

De esta manera, el tono del texto es de ciencia ficción con hechicería, con un look mucho más futurista que el de la obra base.

Antes de continuar, mira el video animado por MAPPA que se publicó a propósito del lanzamiento del volumen final de “Jujutsu Kaisen Módulo”:

¿QUÉ MUESTRA EL CLIP PROMOCIONAL DE “JUJUTSU MÓDULO” ANIMADO POR MAPPA?

Este es un anuncio animado de 30 segundos de duración que adapta escenas puntuales del tomo final del manga.

Es decir, MAPPA traslada momentos clave de la obra a secuencias en movimiento con un acabado de alto contraste y una animación que prioriza sus elementos de ciencia ficción.

¿El resultado? Un montaje que funciona como una breve recopilación visual del desenlace y que busca generar expectativa por el lanzamiento del último volumen del manga.

Vale precisar que el estudio utiliza una infraestructura ya consolidada en la franquicia para darle a “Jujutsu Kaisen Módulo” una despedida a la altura de las expectativas.

Así, el teaser actúa como puente entre el manga y la animación, al tomar las ilustraciones de Iwasaki y llevarlas a una pieza de promoción pensada para sorprender a los fans.

¿CÓMO SE UBICA “JUJUTSU KAISEN MÓDULO” DENTRO DE LA FRANQUICIA?

“Jujutsu Kaisen Módulo” se publicó como una serie de corta duración en la Weekly Shonen Jump y concluyó con tres volúmenes, con un tercer tomo lanzado el viernes 1 de mayo del 2026 en Japón.

La historia se sitúa cronológicamente después del final del manga principal, el cual terminó en el 2024 con un total de 30 volúmenes.

Así, si quieres leer toda la saga, el orden recomendado sería: manga de “Jujutsu Kaisen”, “Jujutsu Kaisen 0”, y recién después “Jujutsu Kaisen Módulo”.

¿DE QUÉ TRATA “JUJUTSU KAISEN MÓDULO”?

¡Cuidado con los SPOILERS ! “Jujutsu Kaisen Módulo” se ambienta casi 70 años después de los eventos del manga original y sigue a Tsurugi y Yuka Okkotsu, dos hechiceros que son nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zen’in.

En este contexto, el relato mezcla exorcismo con ciencia ficción pura, dado que a la ecuación se suman los Simurianos, una raza alienígena que llega a la Tierra.

Entonces, los protagonistas terminan entrenando y trabajando junto a uno de ellos, Marulu Val Vol Yelvori (Maru), mientras lidian con Maldiciones, sus usuarios y Simurianos rebeldes.

Yuji Itadori, en su versión de 83 años, también aparece en "Jujutsu Kaisen Módulo" (Foto: MAPPA)

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