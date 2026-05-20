Después del lanzamiento del tercer y último volumen de “Jujutsu Kaisen Modulo”, el 1 de mayo de 2026, el manga escrito por Gege Akutami e ilustrado por Yūji Iwasaki ha dominado completamente los rankings oficiales y las listas de la comunidad. Por ejemplo, debutó directamente en el primer puesto del ranking semanal de Oricon con 134,102 copias vendidas en sus primeros días. En la semana del 18 de mayo, mantuvo su liderazgo sumando otras 143,127 unidades, logrando un acumulado rápido de 277,229 copias físicas. Pero esta no es la única lista que encabeza.

El tomo final del manga secuela de “Jujutsu Kaisen” también ocupa el primer puesto en los Billboard Japan Book Hot 100, que es una clasificación oficial japonesa que mide la popularidad de los libros y mangas en dicho país. Para determinar el ranking se toman en cuenta las ventas físicas, libros electrónicos, préstamos de bibliotecas, datos de suscripciones y actividad en redes sociales.

“Jujutsu Kaisen Modulo” ha conseguido esta hazaña por dos semanas consecutivas. Asimismo, el Volumen 3 del manga destacó también en el formato de e-books (puesto #3) y comercio electrónico (puesto #8).

El volumen 3 de "Jujutsu Kaisen Modulo" se posicionó en el primer lugar del Billboard Japan Book Hot 100 por dos semanas consecutivas (Foto: Yuji Iwasaki)

LA LISTA DE LOS TÍTULOS MÁS VENDIDOS BILLBOARD JAPAN BOOK HOT 100

Los 10 primeros lugares del Billboard Japan Book Hot 100 (correspondientes a la lista oficial publicada a mediados de mayo de 2026) están liderados principalmente por mangas de gran éxito y novelas galardonadas:

Jujutsu Kaisen Vol. 3 (Manga) – Yuji Iwasaki / Gege Akutami Kagurabachi Vol. 11 (Manga) – Takeru Hokazono In the Megachurch (Novela) – Ryo Asai (Ganadora del premio Booksellers’ Award 2026) Akuyaku Reijou Tensei Oji-san - Vol. 10 (Manga) – Michiro Ueyama The Five Star Stories Vol. 19 (Manga) – Mamoru Nagano Sakamoto Days Vol. 27 (Manga) – Yuto Suzuki Aisanai to Iwarema Vol. 7 (Manga/Comic) – Hitonui Ishino / Mugi Mamedami Blue Box Vol. 25 (Manga) – Kouji Miura Madan no Ichi Vol. 8 (Manga) – Shiro Usazaki / Osamu Nishi Blue Exorcist Vol. 34 (Manga) – Kazue Kato

Yuka Okkotsu, Maru y Tsurugi Okkotsu en una portada del manga "Jujutsu Kaisen Modulo", que publicó un capítulo especial el 1 mayo de 2026 (Foto: Shueisha)

El volumen 11 del manga “Kagurabachi”, escrito e ilustrado por Takeru Hokazono, se lanzó oficialmente en Japón el 1 de mayo de 2026. El tomo recopilatorio, titulado oficialmente Heroes, consta de 208 páginas e incluye los enfrentamientos más intensos de la saga. Este tomo ocupa el segundo lugar.

Mientras que “In The Megachurch de Ryo Asai”, que ocupó el puesto número 4 la semana pasada, sube un puesto hasta el número 3. Esta novela japonesa escrita por Ryo Asai fue galardonada con el prestigioso premio Japan Booksellers’ Award (Hon’ya Taisho) de 2026.

El volumen 10 de “Akuyaku Reijou Tensei Oji-san”, escrito e ilustrado por Michiro Ueyama, fue lanzado oficialmente al mercado japonés el 8 de mayo de 2026 y continúa las aventuras del funcionario de 52 años Kenzaburo Tondabayashi, quien reencarnó en Grace Auvergne, la villana de un juego otome.

El quinto lugar de los Billboard Japan Book Hot 100 lo ocupa el volumen 19 de la clásica ópera espacial de Mamoru Nagano, “The Five Star Stories”, que se lanzó oficialmente en Japón el 9 de mayo de 2026.

En la segunda semana, el Volumen 11 de "Kagurabachi", manga escrito e ilustrado por Takeru Hokazono, se mantiene en el puesto número 2 (Foto: Shūeisha)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí