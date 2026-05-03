En los últimos meses, “Jujutsu Kaisen Módulo” se ha convertido en la forma más directa de asomarse al futuro del mundo creado por Gege Akutami. Así, ahora que el volumen final del manga se ha publicado, los fans de la franquicia “JJK” han tenido la oportunidad de leer las cartas de despedida de su autor original y de su dibujante, Yuji Iwasaki, quienes cuentan cómo se vivió este proyecto desde dentro. ¿Quieres saber qué escribieron exactamente los artistas? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen Módulo” es un spin‑off situado décadas después del final de la obra principal, con nuevos protagonistas y amenazas.

De esta manera, funciona como una secuela directa de la historia original... en clave de futuro lejano.

El lado izquierdo de esta ilustración especial del volumen 3 del manga "Jujutsu Kaisen Módulo" está dibujado por Gege Akutami, mientras que el lado derecho estuvo a cargo de Yuji Iwasaki (Foto: Shueisha)

¿QUÉ DICE GEGE AKUTAMI EN EL VOLÚMEN FINAL DE “JUJUTSU KAISEN MÓDULO”?

Según la traducción compartida por la cuenta @AniRave en X, el mensaje de Gege Akutami en el volumen 3 del manga es un texto muy personal en el que agradece directamente al editor Fukuda y al ilustrador Yuji Iwasaki por el trabajo realizado en “Módulo”.

Y es que Akutami destaca la “guía constante” de su editor y el talento de Iwasaki para manejar una historia situada en el futuro sin generar confusión con los personajes de la serie principal, algo clave en un universo tan poblado como el de “Jujutsu Kaisen”.

Asimismo, el autor revela que el arco de Simuria—que abarca los capítulos 8 y 9 del spin‑off—toma como inspiración la labor real de Tetsu Nakamura, médico japonés que dedicó décadas a proyectos humanitarios en Pakistán y Afganistán.

Esta referencia explica por qué el planeta Simuria y personajes como Doula se sienten tan aterrizados y cargados de comentario social, incluso dentro de un manga de acción sobrenatural.

Akutami cierra su posdata describiendo a “Jujutsu Kaisen Módulo” como su “última señal antes de perderse”, una expresión que puede interpretarse como confesión creativa.

Al parecer, el spin‑off habría funcionado para él como un punto de apoyo emocional y artístico en medio de una etapa agotadora, lo que ayuda a entender por qué este proyecto se siente tan íntimo a pesar de ser un derivado.

¿CÓMO SE DESPIDE YUJI IWASAKI EN SU MENSAJE FINAL?

Por otro lado, el mensaje de Yuji Iwasaki, difundido de forma integral por la cuenta @animeupdates en X, arranca con un agradecimiento directo a quienes leyeron “Jujutsu Kaisen Módulo” hasta el final.

Aquí, Iwasaki cuenta que se sintió feliz y orgulloso cuando recibió la propuesta, dado que entendió que su arte estaba siendo valorado, y al mismo tiempo sintió una presión enorme por estar a la altura de la obra original.

Y es que el artista describe “Jujutsu Kaisen” como una franquicia gigantesca, del tipo que suele administrarse como un proyecto corporativo a gran escala.

Para él, “Módulo” se percibía más como una secuela directa que como un simple spin‑off, lo que hizo que los seis meses de serialización se sintieran como una prueba de resistencia creativa.

Iwasaki también comparte que, al aceptar el encargo, se preguntó qué pensaría su versión infantil, la que soñaba con ser mangaka, y se propuso actuar como lo haría un protagonista de shonen: avanzar incluso con dudas y ansiedad.

Una vez tomado el reto, la dupla Akutami‑Iwasaki empezó a resultarle extrañamente atractiva, y el artista imaginó que, si el proyecto salía bien, podría abrir la puerta para que “Jujutsu Kaisen” explore más historias alternativas en el futuro.

En su texto, Iwasaki asegura que Gege Akutami y el editor Fukuda lo cuidaron al máximo, al punto de permitirle trabajar con comodidad física y mental durante toda la producción.

Entonces, gracias a esa experiencia y a la historia que califica como “invaluable”, afirma que terminó el manuscrito con una nueva forma de orgullo y con la sensación de llevar una vida significativa como artista.

Por último, remata con un deseo muy concreto: que al menos una persona descubra su arte a través de “Módulo” y pueda sentirse igualmente orgullosa de su propia vida.

Y a ti, ¿también te gustó este mensaje tan especial?

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