“Jujutsu Kaisen Módulo” lidera con fuerza la lista de mangas más vendidos en Japón durante la semana del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo del 2026, con más de 162 mil copias vendidas en su formato de volúmenes individuales. Así, el spin-off de la franquicia creada por Gege Akutami confirma que el universo de hechiceros sigue siendo un fenómeno comercial, aunque la serie principal haya concluido hace tiempo. ¿Te gustaría repasar el Top 10 completo? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Mira también: Los animes con episodios casi perfectos según IMDb

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen Módulo” terminó su serialización el pasado 8 de marzo del 2026, pero el 1 de mayo se publicó un capítulo extra junto con el tercer y último volumen del manga.

Este lanzamiento final impulsó las ventas de la semana y permitió que el título ocupara el primer lugar... tanto en la lista de volúmenes individuales como en la de series completas.

¿CUÁLES SON LOS 10 MANGAS MÁS VENDIDOS DE LA SEMANA EN JAPÓN?

De acuerdo con los datos de Oricon recopilados por cuentas especializadas como @animeupdates y @_ANIMEse, así quedó el Top 10 de mangas más vendidos en tierras japonesas durante la semana del 27 de abril al 3 de mayo.

1. “Jujutsu Kaisen Módulo”

Como mencioné previamente, “Jujutsu Kaisen Módulo” encabeza el ranking con 162,058 copias vendidas.

El lado izquierdo de esta ilustración especial del volumen 3 del manga "Jujutsu Kaisen Módulo" está dibujado por Gege Akutami, mientras que el lado derecho estuvo a cargo de Yuji Iwasaki (Foto: Shueisha)

2. “Kagurabachi”

“Kagurabachi” ocupa el segundo lugar con 85,211 copias vendidas, demostrando que esta serie de Takeru Hokazono publicada en la Weekly Shonen Jump está captando la atención de los lectores japoneses con su mezcla de acción, drama y diseño de personajes distintivo.

El volumen 11 acaparó el 76% de las ventas semanales, mientras que los tomos anteriores sumaron el 24% restante.

El primer volumen del manga "Kagurabachi" establece las bases de la trama, presentando el pasado de Chihiro, la tragedia de su padre Kunishige y el inicio de su viaje por la ciudad en busca de la organización criminal Hishaku (Foto: Planeta Cómic)

3. “Sakamoto Days”

“Sakamoto Days”, de Yuto Suzuki, vendió 71,179 copias y se mantiene como uno de los títulos más sólidos del catálogo de Shueisha.

Esta serie de acción y comedia sobre un exasesino retirado sigue ganando popularidad tanto en Japón como en otros mercados internacionales, con un 52% de ventas del nuevo volumen 27 y un 48% de tomos previos.

4. “Daemons of the Shadow Realm”

“Daemons of the Shadow Realm”, manga de Hiromu Arakawa publicado por Square Enix, alcanzó 57,961 copias vendidas.

Así, la autora de Fullmetal Alchemist demuestra que su capacidad narrativa sigue intacta con esta historia de terror sobrenatural, donde el 12% de las ventas corresponden al nuevo volumen y el 88% a tomos anteriores.

5. “Ichi the Witch”

“Ichi the Witch” vendió 46,785 copias de su volumen 8, posicionándose como una de las series más prometedoras de la nueva generación de mangas de Shueisha.

Creada por Osamu Nishi y Shiro Usazaki, esta historia combina elementos de fantasía y aventura con un diseño visual distintivo que ha captado la atención del público.

6. “Blue Lock”

Por otro lado, “Blue Lock” continúa siendo un éxito sostenido con 44,646 copias vendidas, consolidándose como uno de los mangas deportivos más populares de los últimos años.

El manga de fútbol creado por Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura mantiene un 54% de ventas del nuevo volumen 38 y un 46% de tomos anteriores.

Los mangas que completan el Top 10:

7. “Nippon Sangoku” – 44,516 copias

– 44,516 copias 8. “Blue Box” – 44,363 copias

– 44,363 copias 9. “ONE PIECE CHOPPER’s” – 38,152 copias

– 38,152 copias 10. “Witch Hat Atelier” – 34,151 copias

Así es la portada del primer volumen de la serie de manga japonesa "Witch Hat Atelier", escrita e ilustrada por la artista Kamome Shirahama (Foto: Kodansha)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí