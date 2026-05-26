En plena fiebre por “Jujutsu Kaisen”, muchos se han enganchado con la idea de un protagonista aparentemente normal que lleva dentro a una entidad peligrosísima lista para tomar el control en cualquier momento. Así, si buscas más animes de Crunchyroll que exploran esa convivencia incómoda entre humano e “inquilino”, esta nota es para ti. Aquí te cuento qué otras series siguen esta fórmula y cómo puedes verlas en la famosa plataforma de streaming. ¡Anda preparándote para tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que, en “Jujutsu Kaisen”, la historia de Yuji Itadori arranca cuando, para salvar a sus amigos, el chico decide ingerir uno de los dedos de Ryomen Sukuna, maldición legendaria cuyos restos son tan peligrosos que se consideran objetos malditos de altísimo nivel.

Al hacerlo, Yuji se convierte en el recipiente de Sukuna y debe aprender a vivir con ese huésped que puede tomar su cuerpo en momentos clave, mientras se une a la escuela de hechiceros para localizar y consumir todos los dedos restantes.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime:

¿QUÉ OTROS ANIMES TIENEN A UN PROTAGONISTA QUE COMPARTE CUERPO CON UNA ENTIDAD PELIGROSA?

1. “Tokyo Ghoul”

En “Tokyo Ghoul”, el punto de partida es todavía más extremo: tras un encuentro trágico, el estudiante Ken Kaneki sobrevive gracias a un trasplante de órganos proveniente de un ghoul, criatura que solo puede alimentarse de carne humana.

Ese procedimiento lo transforma en un híbrido mitad humano, mitad ghoul, atrapado entre dos mundos que lo rechazan y obligado a lidiar con un hambre que va en contra de todo lo que considera moral.

En este caso, la “entidad peligrosa” no habla con él como Sukuna, pero se hace sentir en su cuerpo, sus impulsos y su nueva naturaleza, lo que vuelve cada decisión un dilema entre su humanidad y su supervivencia.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

"Tokyo Ghoul" se presenta como un anime de terror sobrenatural (Foto: Pierrot)

2. “Chainsaw Man”

Por otro lado, el protagonista de “Chainsaw Man”, Denji, empieza como un joven endeudado que sobrevive cazando demonios junto a su demonio mascota Pochita.

Así, después de ser traicionado y asesinado durante un encargo, el muchacho revive gracias al sacrificio de Pochita, quien se fusiona con su corazón y lo convierte en un híbrido humano‑demonio capaz de transformar partes de su cuerpo en motosierras.

Esta nueva forma lleva al joven a ser reclutado por una organización oficial de cazadores de demonios, lo que le abre un mundo de batallas ultraviolentas y decisiones moralmente grises.

En ese sentido, el tono de la ficción combina gore, humor negro y una mirada melancólica sobre un chico que comparte su cuerpo con un demonio que también es su única familia, lo que resuena en espectadores que buscan algo más crudo que las batallas de hechiceros tradicionales.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

3. “Yu-Gi-Oh!”

Finalmente, en el caso de “Yu-Gi-Oh!”, el concepto de protagonista compartiendo cuerpo se traslada a un registro más aventurero: Yugi Muto es un estudiante de secundaria aficionado a los duelos de monstruos que resuelve el Rompecabezas del Milenio, artefacto egipcio que libera el espíritu de un faraón sin memoria conocido más adelante como Atem.

Desde ese momento, Yugi se convierte en anfitrión del espíritu, que coexiste en su cuerpo y se manifiesta en duelos o situaciones de alto riesgo con una personalidad mucho más firme y desafiante.

De esta manera, la serie cuenta cómo un juego de cartas aparentemente inofensivo se vuelve una experiencia cargada de poderes antiguos, apuestas sobrenaturales y vínculos con la mitología egipcia.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

El icónico anime "Yu-Gi-Oh!" explora géneros como las aventuras, la acción, la fantasía y el suspenso a lo largo de su trama (Foto: Toei Animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí