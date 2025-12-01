El listado definitivo de los mangas más vendidos en 2025 ya es oficial. Y es que, el pasado viernes 28 de noviembre, la consultora Oricon publicó el Top 10 con los títulos con mayor éxito comercial a lo largo del año. ¿Te gustaría conocer cada una de las obras del ranking? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que uno de los nombres más llamativos de la lista es “Jujutsu Kaisen”, obra que ocupa un meritorio segundo lugar.

¿La razón? Pues, a pesar de haber finalizado en 2024, la obra de Gege Akutami ha demostrado tener la capacidad de seguir generando inmensos ingresos.

¿CUÁLES SON LOS 10 MANGAS MÁS VENDIDOS DEL 2025?

Con más de 4,2 millones de copias vendidas, “One Piece” volvió a ocupar el puesto número 1 del ranking (un hito que ha conseguido de manera consecutiva en los últimos 18 años).

Pero, más allá de los clásicos, el listado también incluye algunos títulos románticos, lo que demuestra el creciente interés del público por este género.

Puesto N°1: “One Piece” – 4.211,363 copias vendidas​

– 4.211,363 copias vendidas​ Puesto N°2: “Jujutsu Kaisen” – 3.921,875 copias​

– 3.921,875 copias​ Puesto N°3: “Dandadan” – 3.517,870 copias​

– 3.517,870 copias​ Puesto N°4: “Blue Lock” – 3.012,745 copias​

– 3.012,745 copias​ Puesto N°5: “Kingdom” – 2.497,085 copias​

– 2.497,085 copias​ Puesto N°6: “Blue Box” – 2.385,295 copias​

– 2.385,295 copias​ Puesto N°7: “Sakamoto Days” – 2.344,740 copias​

– 2.344,740 copias​ Puesto N°8: “The Apothecary Diaries” – 2.252,310 copias​

– 2.252,310 copias​ Puesto N°9: “My Hero Academia” – 2.097,599 copias​

– 2.097,599 copias​ Puesto N°10: “The Fragrant Flower Blooms With Dignity” - 2.038,691 copias

¿POR QUÉ “JUJUTSU KAISEN” SIGUE VENDIENDO TANTO?

Al igual que “Dandadan”, “Blue Box” y “Sakamoto Days”, podríamos atribuir el éxito de “Jujutsu Kaisen” al empuje que le dan sus adaptaciones audiovisuales.

En ese sentido, la popularidad de las películas "Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death" y "Jujutsu Kaisen: Execution", así como las expectativas alrededor del lanzamiento de la temporada 3 del anime, han hecho que las ventas de la obra original sigan creciendo.

¿CÓMO VER EL ANIME DE “JUJUTSU KAISEN”?

“Jujutsu Kaisen” está disponible en los catálogos de plataformas como Crunchyroll y Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de sus episodios sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a alguno de estos servicios de streaming.

Yuji de "Jujutsu Kaisen" es conocido por su personalidad amable, empática y extrovertida (Foto: MAPPA / TOHO)

